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Потоп в Орске ,  
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В Кремле назвали критической ситуацию после прорыва дамбы в Орске

Песков: ситуация в Оренбургской области критическая, все службы мобилизованы
Сюжет
Потоп в Орске
После прорыва дамбы в Орске ситуация критическая, ведется напряженная информационная работа в Тюменской и Курганской областях, сообщил Песков. Он отметил, что сейчас не время оценивать работу главы МЧС и губернатора Оренбуржья
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ситуация в Оренбургской области после прорыва дамбы критическая, все службы мобилизованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация там критическая, все службы мобилизованы. Информационная работа ведется очень напряженная в Курганской области и в Тюменской области с тем, чтобы призывать людей к тому, чтобы быть готовыми к экстремальным паводкам», — сказал Песков.

По его словам, сегодня президент России Владимир Путин выслушал доклады от губернаторов и министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и поручил правительству создать специальную комиссию. Ее возглавит Куренков. «Продолжается напряженная работа в этой области, требует больших усилий со стороны местных и региональных, и федеральных властей эта ситуация», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что жители Орска стойко переносят последствия прорыва дамбы. «Конечно, природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам, и граждане весьма стойко это переносят. И местные власти, которые есть тоже граждане этих районов, тоже работают, не жалея себя», — заявил он.

По его словам, сейчас не время ставить оценки действиям Куренкова и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

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«Паводки, возможно, не достигли пика. Вы знаете, что по поручению президента на место вылетел Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано. Он постоянно держит руку на пульсе», — рассказал пресс-секретарь.

4 апреля в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков, на следующий день в Орске произошел прорыв дамбы из-за роста уровня воды в реке Урал более чем на 9 м. По состоянию на вечер 7 апреля подтоплены 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков в Оренбургской области, эвакуировали свыше 6 тыс. человек. Режиму ЧС придали федеральный статус.

МЧС допускало затопление шести округов Курганской области, а также призывало жителей Тюменской области эвакуироваться из-за возможного повышения уровня воды в реках Тобол и Ишим. Всего подтопления произошли в 39 регионах, самая напряженная ситуация — в Оренбургской области.

После прорыва дамбы в Орске СК возбудил дело о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве. По данным прокуратуры, с 2010 года неоднократно были нарушены требования к ее эксплуатации.

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Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Оренбургская область город Орск Дмитрий Песков дамба прорыв
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