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Потоп в Орске ,  
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Глава МЧС во второй раз с начала паводка прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС Куренков во второй раз прибыл в Оренбургскую область из-за паводков
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Потоп в Орске

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область во второй раз после начала паводков в регионе, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Министр намерен совершить облет территорий и определить дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка, уточнили в МЧС. Затем Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где также прогнозируют наводнение.

В конце марта в Оренбургской области начались паводки. 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. На следующий день Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в регион для оценки обстановки и контроля за ликвидацией последствий.

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В Оренбургской области к утру 8 апреля было затоплено более 10 тыс. домов, власти объявили эвакуацию жителей из опасных зон. Режиму ЧС, который действовал в регионе, придали федеральный статус.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что в течение ближайших трех суток в городе ожидается «беспрецедентное наводнение». Уровень воды в Урале к тому моменту достигал 864 см, при неблагоприятном значении в 760 см. Опасной считается отметка 930 см.

МЧС предупреждало о возможном затоплении шести округов Курганской области, повышении уровня воды в реках Тобол и Ишим и рекомендовало эвакуироваться жителям Тюменской области.

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Теги
Оренбургская область Александр Куренков МЧС паводки наводнение
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