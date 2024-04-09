Глава МЧС Куренков во второй раз прибыл в Оренбургскую область из-за паводков

Глава МЧС во второй раз с начала паводка прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область во второй раз после начала паводков в регионе, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Министр намерен совершить облет территорий и определить дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка, уточнили в МЧС. Затем Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где также прогнозируют наводнение.

В конце марта в Оренбургской области начались паводки. 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. На следующий день Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в регион для оценки обстановки и контроля за ликвидацией последствий.

В Оренбургской области к утру 8 апреля было затоплено более 10 тыс. домов, власти объявили эвакуацию жителей из опасных зон. Режиму ЧС, который действовал в регионе, придали федеральный статус.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что в течение ближайших трех суток в городе ожидается «беспрецедентное наводнение». Уровень воды в Урале к тому моменту достигал 864 см, при неблагоприятном значении в 760 см. Опасной считается отметка 930 см.

МЧС предупреждало о возможном затоплении шести округов Курганской области, повышении уровня воды в реках Тобол и Ишим и рекомендовало эвакуироваться жителям Тюменской области.