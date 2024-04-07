В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с понедельника, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

От пострадавших приняли 6401 заявление через портал госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую поддержку при утрате имущества — 1889. «По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — уточнили в пресс-службе.

4 апреля в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске прорвало насыпную дамбу. По словам заместителя главы Минстроя Александра Ломакина, ущерб жилью в результате наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд руб.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что выплаты пострадавшим от паводка увеличат в два раза. Это коснется финансовой помощи в размере 25 тыс. руб. за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. руб. за полностью утраченное имущество. Эти выплаты удвоятся до 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно.

Жителям, получившим вред здоровью, также предусмотрены выплаты: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. руб., легкого вреда — 200 тыс. руб. Чтобы получить выплаты, жители должны будут обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.