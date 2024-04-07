 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля

Власти Оренбуржья начнут выплачивать помощь пострадавшим с 8 апреля
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с понедельника, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

От пострадавших приняли 6401 заявление через портал госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую поддержку при утрате имущества — 1889. «По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — уточнили в пресс-службе.

Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

4 апреля в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске прорвало насыпную дамбу. По словам заместителя главы Минстроя Александра Ломакина, ущерб жилью в результате наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд руб.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что выплаты пострадавшим от паводка увеличат в два раза. Это коснется финансовой помощи в размере 25 тыс. руб. за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. руб. за полностью утраченное имущество. Эти выплаты удвоятся до 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно.

Жителям, получившим вред здоровью, также предусмотрены выплаты: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. руб., легкого вреда — 200 тыс. руб. Чтобы получить выплаты, жители должны будут обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Оренбургская область город Орск выплаты прорыв воды дамба
Материалы по теме
«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета
Общество
В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС
Общество
Прокуратура проверит данные о завышении цен на питьевую воду в Орске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля Общество, 14:38
На Украине завели дело после попытки насильной мобилизации подростка Политика, 14:25
На Украине уничтожили склад с безэкипажными катерами от НАТО Политика, 14:21
Запорожская АЭС сообщила об атаке украинских дронов Политика, 14:18
«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета Общество, 14:10
Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории Спорт, 14:09
Турция с 20 апреля начнет требовать визы у граждан Таджикистана Политика, 13:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин обсудил паводок в Оренбургской области с главой МЧС Общество, 13:43
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена Политика, 13:42
Главком ВСУ начал проверку из-за повестки журналисту Политика, 13:32
В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены Общество, 13:15
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд Общество, 13:03
Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании Спорт, 12:58
Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске Общество, 12:50