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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава ФСБ рассказал об использовании Украиной террористов для терактов

Глава ФСБ заявил о связи спецслужб Украины с международными террористами
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Спецслужбы Украины используют международных террористов для терактов в России, в том числе нападении на «Крокус», считает глава ФСБ. По данным НАК, в 2024 году было предотвращено 37 террористических атак
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Украинские спецслужбы используют представителей «международного террористического подполья» для совершения терактов в России, заявил глава ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Украинские неонацисты и их западные покровители организуют либо готовы активно поддерживать совершение самых варварских преступлений на нашей территорий участниками международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди мирного населения», — сказал Бортников.

По данным НАК, в 2024 году в России предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, системы жизнеобеспечения, топливно-энергетической инфраструктуры и оборонной промышленности, пресечены попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп. Меры по обеспечению безопасности объектов, задействованных в военной операции на Украине и снабжении новых территорий, были усилены, добавили в ведомстве.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта погибли более 140 человек, пострадали свыше 550. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Концертный зал выгорел полностью. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в России).

ФСБ показала кадры допроса подозреваемых в атаке на «Крокус»
Общество
Фото:Maxim Shemetov / Reuters

По обвинению в причастности к теракту арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Президент России Владимир Путин исключал возможность атаки со стороны «исламских фундаменталистов». Бортников ранее заявлял, что подготовкой теракта занимались радикальные исламисты, но заинтересованы в этом были западные спецслужбы и Украины для создания паники в российском обществе. В СК сообщали о получении доказательств связи напавших на «Крокус» с украинскими спецслужбами. В Киеве и Вашингтоне отвергали причастность к атаке на концертный зал в Красногорске.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина ФСБ теракт НАК Александр Бортников «Крокус Сити Холл»
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