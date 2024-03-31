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Токаев на фоне скандала с паводками сменил вице-премьера по вопросам ЧС

Токаев на фоне скандала с паводками сменил вице-премьера Казахстана по ЧС и ЖКХ
Канат Бозумбаев
Канат Бозумбаев (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил своего советника Каната Бозумбаева вице-премьером. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Назначить Бозумбаева заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

До того как стать советником президента, Бозумбаев работал акимом (главой) Алма-Атинской области. Ранее в разные годы он работал министром энергетики, акимом Павлодарской и Жамбылской областей.

Бозумбаев стал седьмым заместителем премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Пресс-секретарь президента Берик Уали уточнил, что Бозумбаев будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов.

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Ранее за это отвечал первый вице-премьер Роман Скляр. 30 марта он, а также министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов получили от Токаева выговор из-за ситуации с паводками в стране.

Президент Казахстана заявил, что они не приняли своевременных противопаводковых мер. Выговоры также получили акимы нескольких областей, включая Алма-Атинскую.

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Токаев также выразил сожаление по поводу того, что жители пострадавших от паводка регионов потеряли имущество. Он принес извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Спасатели эвакуировали из зон подтоплений свыше 11,3 тыс. человек, в пункты временного размещения пришлось переехать более 5,4 тыс. человек. Из-за подтоплений закрыли проезд для всех видов транспорта на трех трассах. В Актюбинской области прорвало плотину, в Шетском районе объявили режим ЧС.

В 56 школах, пострадавших от паводков, а также 32 образовательных учреждениях, которые преобразовали в ПВР, ввели дистанционное обучение. В Астане открыли пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.

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Теги
Казахстан Касым-Жомарт Токаев паводок паводки ЧС
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