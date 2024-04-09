ЕС подготовил ограничения для продления беспошлинного ввоза с Украины

В ЕС решили на год продлить отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины, но с исключением, которое дает право на экстренное прекращение действия отмены тарифов в отношении «наиболее чувствительных продуктов»

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Европейский парламент (ЕП) и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года. Договоренность в том числе предусматривает ограничения по объему ввозимой продукции, следует из документа на сайте ЕП.

Страны ЕС одобрили параметры соглашения 20 марта. Оно предусматривало отмену пошлин на год и возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении «наиболее чувствительных продуктов», включая курицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, все виды круп и мед. При этом, как писал Bloomberg, Франция, Польша и Венгрия выступали за более жесткие ограничения.

Новый документ ЕП предусматривает, что до 5 июня ввоз украинской сельхозпродукции на территорию Евросоюза не будет облагаться пошлинами. Экстренная отмена приостановки беспошлинного режима начнет действовать, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года. Кроме того, комиссия усилит мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы.

«В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом. Продлив меры поддержки торговли еще на год, это соглашение также демонстрирует непоколебимую солидарность и поддержку Украины Евросоюзом», — приводится заявление депутата Европарламента Сандры Калниете.

Окончательно отмену пошлин могут утвердить на планерном заседании ЕП во второй половине апреля, говорится в заявлении.

Решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины было введено в 2022-м. В конце января Еврокомиссия выступила с предложением продлить его еще на год. Против выступили аграрии стран ЕС, граничащих с Украиной. Так, в Польше местные фермеры начали блокировать КПП на польско-украинской границе. Польский премьер-министр Дональд Туск ранее не исключал «полного закрытия границ с Украиной» для защиты собственного рынка. Брюссель призывал Киев переориентировать импорт сельхозпродукции на другие страны.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил в конце декабря, что ущерб экономике страны в результате блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей составляет €1 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию вышедшей за пределы экономики и морали и призвал найти решение.