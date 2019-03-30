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Ряд издательств запланировали выпустить печатную версию доклада Мюллера

Несколько американских издательств готовы выпустить печатную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Об этом сообщает Associated Press.

Печатная версия доклада может появиться в течение двух недель после того, как текст документа будет представлен Конгрессу и появится на сайте Минюста США. В выпуске такой версии заинтересованы, в частности, издательства Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с газетой The Washington Post.

Отмечается также, что некоторые издатели планируют снабдить доклад анализом и комментариями специалистов.

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Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Двухлетнее расследование Мюллера было официально завершено 22 марта, после этого доклад по его итогам был передан генпрокурору США Уильяму Барру. По словам генпрокурора, документ содержит около 400 страниц, его отредактированная версия будет представлена конгрессу в середине апреля.

Основные выводы из документа были обнародованы 24 марта. Расследование Мюллера не выявило доказательств сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Москвой, но установило несколько случаев попыток «вмешательства» России в выборы.
 

Теги: Роберт Мюллер, расследование, вмешательство России в выборы
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