SANA: на газовой электростанции в Баниясе начались бои со сторонниками Асада

На электростанции в Сирии начались бои со сторонниками Асада

Силы безопасности Сирии и сторонники Асада ведут бои на газовой электростанции в Баниясе, передает SANA. Из Идлиба направили подкрепление в Тартус и Латакию, где также возобновились столкновения

Банияс (Фото: Varun Shiv Kapur / Flickr)

На газовой электростанции в портовом городе Банияс, расположенном в сирийской провинции Тартус, идут бои между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада, передает Al Jazeera со ссылкой на госагентство SANA.

Как отмечает телеканал, боевые действия возобновились спустя несколько часов после призыва временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа к «сохранению национального единства и гражданского мира».

Подкрепление для сил безопасности направилось из Идлиба в Латакию и Тартус, сообщил Al Jazeera источник в службе безопасности.

Ранее SANA и телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники в сирийском Минобороны сообщали о возобновлении вооруженных столкновений в пригороде Латакии. В самом ведомстве называли подконтрольной ситуацию на побережье республики и призывали мирных жителей вернуться в свои районы.

Банияс — город и порт, который расположен между провинциями Латакия и Тартус на западном побережье Сирии. Он является важным центром газовой и нефтяной промышленности на подконтрольных Дамаску территориях. Большая часть нефтяных месторождений находится на северо-востоке Сирии под контролем курдов.

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6 марта алавиты — сторонники Асада атаковали военные объекты и блокпосты в Латакии, в Тартусе начались антиправительственные митинги. Жертвами боестолкновений стали свыше 200 человек с обеих сторон. Al Jazeera и Reuters сообщали, что противники новых властей укрывались на российской базе в Хмеймиме. 8 марта аш-Шараа призвал их сложить оружие, «пока не поздно».

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Аш-Шараа является лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), которая возглавляла наступление против правительственных сил с середины ноября 2024 года. Тогда оно привело к захвату Дамаска и свержению Асада. Экс-президент Сирии сложил полномочия и получил убежище в России.