В Латакии погиб сирийский силовик при засаде сторонников Асада

В сирийской провинции Латакия в засаду попала группа сотрудников сил безопасности Сирии. Один погиб, еще двое ранены, сообщает госагентство SANA.

Патруль попал в засаду неподалеку от города Хаффа. SANA утверждает, что нападавшие были сторонниками бывшего президента Башара Асада.

AFP со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека уточняет, что число мирных жителей-алавитов, погибших в результате столкновений со сторонниками Асада, составило не менее 745 человек. Общее число погибших в столкновениях на данный момент составляет 1018 человек, из них 273 — сторонники действующего президента Сирии — Ахмеда Хусейна аш-Шараа.

Силы безопасности и военные сняли осаду с центров безопасности и полиции, заявил губернатор Латакии Мохаммед Осман в интервью телеканалу Syria TV. По словам Османа, подразделения Минобороны Сирии и сил безопасности вошли в город утром и смогли восстановить контроль над целевыми объектами. Он добавил, что операции по обеспечению безопасности продолжаются для обеспечения стабильности в регионе.

6 марта 2025 года в провинциях Латакия и Тартус в Сирии произошли ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и полиция. В Тартусе, расположенном примерно в 60 км к югу от Джаблы, власти ввели комендантский час. На переходный период президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие.