Соседние с Сирией страны объявили об операции против ИГ
Иордания, Ирак, Ливан и Турция совместно с Сирией договорились о проведении операции против «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России), заявил глава иорданского МИДа Айман ас-Сафади в ходе пресс-конференции в Аммане. Там сегодня состоялось министерское совещание соседних с Сирией стран, передают Al Hadath и Al Jazeera.
Ас-Сафади назвал целью встречи «поддержку братьев в Сирии во имя стабильности, созидания и победы над терроризмом». По его словам, нестабильность в одном из государств приводит к нестабильности региона в целом. «Мы поддерживаем Сирию в ее усилиях по восстановлению и противодействуем любым попыткам дестабилизировать ее безопасность и стабильность», — сказал министр иностранных дел Иордании.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что противостояние ИГ требует не только усилий Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.
«Мы продолжаем бороться с ИГ, и на нашей встрече был разработан план, который включает создание совместного оперативного штаба по борьбе с терроризмом», — уточнил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.
Его ливанский коллега Юсеф Раджи назвал важной для его страны стабильность Сирии и отметил наличие требующих решения вопросов, в том числе о демаркации границы и контрабанде оружия.
Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что новые власти республики защищают всех ее жителей, не допустят дискриминации и повторения прошлых трагедий. Он подчеркнул готовность Дамаска к совместной работе над восстановлением страны и приветствовал поддержку коллег.
Участники совещания также призвали к отмене санкций в отношении Дамаска.
6 марта алавиты — сторонники Асада атаковали военные объекты и блокпосты в Латакии, в Тартусе начались антиправительственные митинги. Погибли более 200 человек. По данным Al Jazeera и Reuters, противники новых властей укрывались на российской базе в Хмеймиме. Аш-Шараа призвал их сложить оружие, «пока не поздно». Однако сегодня, 9 марта, боестолкновения возобновились в ряде сирийских провинций.
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