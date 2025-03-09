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Падение режима Асада ,  
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Соседние с Сирией страны объявили об операции против ИГ

Иордания, Ирак, Ливан и Турция совместно с Сирией проведут операцию против ИГ
Сюжет
Падение режима Асада
Иордания, Ирак, Ливан, Турция и Сирия создадут оперативный штаб по борьбе с терроризмом и проведут совместную операцию против боевиков. С 6 марта в Сирии идут бои со сторонниками свергнутого Башара Асада
Пресс-конференция после встречи делегаций Турции, Иордании, Сирии, Ливана и Ирака в Аммане
Пресс-конференция после встречи делегаций Турции, Иордании, Сирии, Ливана и Ирака в Аммане (Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters)

Иордания, Ирак, Ливан и Турция совместно с Сирией договорились о проведении операции против «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России), заявил глава иорданского МИДа Айман ас-Сафади в ходе пресс-конференции в Аммане. Там сегодня состоялось министерское совещание соседних с Сирией стран, передают Al Hadath и Al Jazeera.

Ас-Сафади назвал целью встречи «поддержку братьев в Сирии во имя стабильности, созидания и победы над терроризмом». По его словам, нестабильность в одном из государств приводит к нестабильности региона в целом. «Мы поддерживаем Сирию в ее усилиях по восстановлению и противодействуем любым попыткам дестабилизировать ее безопасность и стабильность», — сказал министр иностранных дел Иордании.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что противостояние ИГ требует не только усилий Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.

«Мы продолжаем бороться с ИГ, и на нашей встрече был разработан план, который включает создание совместного оперативного штаба по борьбе с терроризмом», — уточнил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Его ливанский коллега Юсеф Раджи назвал важной для его страны стабильность Сирии и отметил наличие требующих решения вопросов, в том числе о демаркации границы и контрабанде оружия.

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что новые власти республики защищают всех ее жителей, не допустят дискриминации и повторения прошлых трагедий. Он подчеркнул готовность Дамаска к совместной работе над восстановлением страны и приветствовал поддержку коллег.

Участники совещания также призвали к отмене санкций в отношении Дамаска.

Президент Сирии назвал столкновения в стране «ожидаемыми проблемами»
Политика
Фото:Ali Haj Suleiman / Getty Images
В конце ноября 2024 года вооруженные группировки Сирии во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) начали наступление против правительственных сил, которое привело к захвату Дамаска и свержению президента Башара Асада. Он сложил полномочия и получил убежище в России. В республике установили переходное правительство, временным президентом стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа.

6 марта алавиты — сторонники Асада атаковали военные объекты и блокпосты в Латакии, в Тартусе начались антиправительственные митинги. Погибли более 200 человек. По данным Al Jazeera и Reuters, противники новых властей укрывались на российской базе в Хмеймиме. Аш-Шараа призвал их сложить оружие, «пока не поздно». Однако сегодня, 9 марта, боестолкновения возобновились в ряде сирийских провинций.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Иордания Ливан Ирак Турция Сирия Исламское государство МИД
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