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Военная операция на Украине ,  
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В спецназе «Ахмат» сообщили о наступлении России в Курской области

Алаудинов: подразделения ВС России наступают на всех участках в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные наступают сразу на нескольких направлениях в Курской области, говорится в сообщении группы Аида спецназа «Ахмат» Минобороны России в Telegram.

«Финальное сражение за Курскую область. Наступление идет сразу с нескольких направлений», — сказано в публикации.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов также сообщил в телеграм-канале, что на всех направлениях курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление.

В спецназе «Ахмат» сообщили о наступлении России в Курской области
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Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. В ведомстве отметили, что вернули поселения под контроль подразделения группировки войск «Север». Потери Вооруженных сил Украины в регионе за сутки составили более 180 военных, один украинский боец сдался в плен, добавили там.

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Теги
Ахмат Курская область Военная операция на Украине
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