DM узнала об идее Британии создать группу по обмену разведдаными с Киевом

В британском Минобороны предлагают создать подгруппу «Четыре глаза» внутри альянса «Пять глаз» без участия США. Вашингтон ранее приостановил обмен разведданными с Киевом и запретил делать это союзникам

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Британские власти рассматривают возможность создать подгруппу стран для обмена разведданными внутри альянса «Пять глаз» (Five Eyes). Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Подобные предложения стали высказываться в британском оборонном ведомстве после того, как США прекратили обмен разведданными с Киевом и запретили союзникам делиться информацией, полученной от Вашингтона, отмечает газета. Такой же запрет получила и Великобритания, писало издание ранее.

Тем не менее некоторые военные чиновники предлагают создать специальную подгруппу из стран-союзников, чтобы игнорировать ограничения, наложенные Вашингтоном.

«Речь идет не о выходе из «Пяти глаз», а о создании в ее составе новых «Четырех глаз» — без Америки», — сказал Daily Mail источник.

«Пять глаз» — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки.

В ночь на 4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Такую меру в его администрации связывали с желанием заставить Киев пойти на переговоры, в частности, о ресурсной сделке, подписание которой сорвалось 28 февраля из-за перепалки Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На следующий день, 5 марта, директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил журналистке Fox News Джеки Хайнрих, что США взяли «паузу на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире».

Однако, по сведениям CNN, обмен разведданными США с Украиной продолжился, хотя и в ограниченном режиме: Киев продолжает получать информацию, которая может помочь ВСУ в обороне. В то же время обмен секретными сведениями, которые Украина могла бы использовать для ведения наступательных действий против российских войск, сокращен. Такие же данные приводил Fox News.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник сказал Politico, что пауза в американской военной поддержке Украины обернется для нее потерей территорий, но не приведет к поражению в боевых действиях. Украинский президент Владимир Зеленский подтверждал, что Киеву придется очень трудно без помощи Вашингтона. Источник Fox News накануне не исключил, что полноценный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном может возобновиться уже в ближайшие дни.

Москва осуждает военную помощь Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что приостановка США всей военной помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирным переговорам.