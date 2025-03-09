 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

DM узнала об идее Британии создать группу по обмену разведдаными с Киевом

Daily Mail: Лондон предлагает создать группу по обмену разведданными с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
В британском Минобороны предлагают создать подгруппу «Четыре глаза» внутри альянса «Пять глаз» без участия США. Вашингтон ранее приостановил обмен разведданными с Киевом и запретил делать это союзникам
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британские власти рассматривают возможность создать подгруппу стран для обмена разведданными внутри альянса «Пять глаз» (Five Eyes). Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Подобные предложения стали высказываться в британском оборонном ведомстве после того, как США прекратили обмен разведданными с Киевом и запретили союзникам делиться информацией, полученной от Вашингтона, отмечает газета. Такой же запрет получила и Великобритания, писало издание ранее.

Тем не менее некоторые военные чиновники предлагают создать специальную подгруппу из стран-союзников, чтобы игнорировать ограничения, наложенные Вашингтоном.

«Речь идет не о выходе из «Пяти глаз», а о создании в ее составе новых «Четырех глаз» — без Америки», — сказал Daily Mail источник.

Fox узнал, что США могут скоро возобновить передачу разведданных Украине
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

«Пять глаз» — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки.

В ночь на 4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Такую меру в его администрации связывали с желанием заставить Киев пойти на переговоры, в частности, о ресурсной сделке, подписание которой сорвалось 28 февраля из-за перепалки Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На следующий день, 5 марта, директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил журналистке Fox News Джеки Хайнрих, что США взяли «паузу на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире».

Однако, по сведениям CNN, обмен разведданными США с Украиной продолжился, хотя и в ограниченном режиме: Киев продолжает получать информацию, которая может помочь ВСУ в обороне. В то же время обмен секретными сведениями, которые Украина могла бы использовать для ведения наступательных действий против российских войск, сокращен. Такие же данные приводил Fox News.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник сказал Politico, что пауза в американской военной поддержке Украины обернется для нее потерей территорий, но не приведет к поражению в боевых действиях. Украинский президент Владимир Зеленский подтверждал, что Киеву придется очень трудно без помощи Вашингтона. Источник Fox News накануне не исключил, что полноценный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном может возобновиться уже в ближайшие дни.

Москва осуждает военную помощь Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что приостановка США всей военной помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирным переговорам.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Украина обмен разведданными
Материалы по теме
Daily Mail узнала, что США запретили Британии давать разведданные Киеву
Политика
На Западе усомнились, что разведданные Европы заменят Киеву американские
Политика
Fox узнал, что США могут скоро возобновить передачу разведданных Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Шестеро россиян выиграли более чем по ₽16,6 млн в лотерее к 8 МартаОбщество, 14:23
В России начнут отмечать День архитектораОбщество, 13:57
DM узнала об идее Британии создать группу по обмену разведдаными с КиевомПолитика, 13:55
Халили с отрывом в 1,6 секунды выиграл масс-старт в финале Кубка РоссииСпорт, 13:45
«Перейру ограбили». Что говорят эксперты о победе Анкалаева в UFCСпорт, 13:40
Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам газопереработкиПолитика, 13:37
Уоллес призвал оценить зависимость Британии и ЕС от США в оборонеПолитика, 13:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 13:30
Российского призера ЧЕ по борьбе отстранили на основании базы РодченковаСпорт, 13:29
Футболисты «Зенита» поддержали Вендела после расистского скандалаСпорт, 13:23
Житель Белгородской области пострадал при взрыве мины «колокольчик»Политика, 13:20
Минобороны сообщило о взятии под контроль Константинополя в ДНРПолитика, 13:11
В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасовОбщество, 13:05
Конгрессвумен предложила отправить на фронт проукраинских активистовПолитика, 13:01