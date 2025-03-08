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Военная операция на Украине ,  
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Fox узнал, что США могут скоро возобновить передачу разведданных Украине

Fox News: США продолжают передачу нужных Украине для обороны разведданных
Сюжет
Военная операция на Украине
США прекратили передавать Украине военную помощь и разведданные. Однако приостановка обмена последней не касается информации, необходимой Киеву для обороны
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для защиты от ударов со стороны России и предупреждения об угрозах, сообщили источники Fox News.

Данные, которые могут быть использованы в наступательных операциях против России, США перестали направлять.

Один из собеседников телеканала добавил, что пауза в передаче информации может быть «очень временной» и полноценный обмен могут возобновить в ближайшие дни.

Эксперт по обороне из Гудзоновского института Кан Касапоглу отметил, что Европа не имеет достаточного количества стратегических возможностей, чтобы заполнить информационный вакуум без данных США. «У Украины было одно преимущество перед Россией: превосходство в информации. Если оно исчезнет, Киев окажется в трудном положении», — оценил он.

Накануне, 7 марта, источники CNN также заявили, что Киев продолжает получать от Вашингтона разведданные, которые необходимы для оборонительных целей.

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5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил журналистке Fox News Джеки Хайнрих, что США взяли «паузу на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире».

Незадолго до этого Daily Mail со ссылкой на экспертов по военной разведке сообщила, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной.

В ночь на 4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Такую меру в его администрации связывали с желанием заставить Киев пойти на переговоры, в частности, о ресурсной сделке, подписание которой сорвалось 28 февраля из-за перепалки Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил Politico, что пауза в американской военной поддержке Украины обернется для нее потерей территорий, но не приведет к поражению в боевых действиях. Зеленский отмечал, что Киеву придется очень трудно без помощи Вашингтона.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что приостановка США всей военной помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирным переговорам.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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