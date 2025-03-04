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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве оценили, чего будет стоить Украине приостановка помощи США

Politico: в Киеве предупредили о потере территорий из-за приостановки помощи США
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве не считают, что Украине грозит поражение из-за приостановки военной помощи США, но это может стоить ей территорий, передает Politico. Также там надеются, что выход из ситуации будет найден
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Пауза в американской военной поддержке Украины обернется для нее потерей территорий, но не приведет к поражению в боевых действиях, заявил Politico высокопоставленный украинский чиновник, имя которого не раскрывается.

«Это очень больно, но не смертельно», — заявил украинский чиновник. Решение американского президента он назвал «дипломатией принуждения» и выразил уверенность, что Киев и Вашингтон найдут выход из ситуации.

Глава комитета Верховной рады по международным отношениям Александр Мережко заявил, что приостановка помощи стала политическим ударом по Украине.

Туск подтвердил приостановку военной помощи США Украине через Польшу
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Ранее Bloomberg и Fox News сообщили о временной приостановке всей военной помощи США Украине. Представитель администрации президента США уточнил телеканалу, что это не окончательное прекращение помощи, а лишь пауза. Reuters передал, что поставки на Украину через западную границу остановились в 4:30 мск вторника, 4 марта. Польша подтвердила эту информацию.

The Times отмечает, что таким образом американский лидер Дональд Трамп стремится заставить Киев подписать соглашение о полезных ископаемых без предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. По данным The Washington Post, Вашингтон может отменить решение, если Киев продемонстрирует усилия в направлении мирных переговоров с Россией.

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Украина США военная помощь Военная операция на Украине
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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