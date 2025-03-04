В Киеве оценили, чего будет стоить Украине приостановка помощи США

В Киеве не считают, что Украине грозит поражение из-за приостановки военной помощи США, но это может стоить ей территорий, передает Politico. Также там надеются, что выход из ситуации будет найден

Фото: Инна Вареница / Reuters

Пауза в американской военной поддержке Украины обернется для нее потерей территорий, но не приведет к поражению в боевых действиях, заявил Politico высокопоставленный украинский чиновник, имя которого не раскрывается.

«Это очень больно, но не смертельно», — заявил украинский чиновник. Решение американского президента он назвал «дипломатией принуждения» и выразил уверенность, что Киев и Вашингтон найдут выход из ситуации.

Глава комитета Верховной рады по международным отношениям Александр Мережко заявил, что приостановка помощи стала политическим ударом по Украине.

Ранее Bloomberg и Fox News сообщили о временной приостановке всей военной помощи США Украине. Представитель администрации президента США уточнил телеканалу, что это не окончательное прекращение помощи, а лишь пауза. Reuters передал, что поставки на Украину через западную границу остановились в 4:30 мск вторника, 4 марта. Польша подтвердила эту информацию.

The Times отмечает, что таким образом американский лидер Дональд Трамп стремится заставить Киев подписать соглашение о полезных ископаемых без предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. По данным The Washington Post, Вашингтон может отменить решение, если Киев продемонстрирует усилия в направлении мирных переговоров с Россией.