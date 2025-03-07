CNN узнал, что США продолжают делиться разведданными с Украиной

США продолжают предоставлять ВСУ разведданные для обороны, однако обмен информацией, которая может использоваться для наступательных действий, они сократили, сообщают источники CNN

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США продолжают делиться разведданными с Украиной, хотя и в ограниченном режиме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

Данные, которые продолжает получать Киев, могут помогать ВСУ в обороне, отметили источники телеканала. По их словам, сокращен обмен той информацией, которую Украина могла бы использовать для ведения наступательных действий против российских войск.

Военная помощь, по словам источников, прекратилась, поскольку американские власти не хотят, чтобы действия США воспринимались как активная помощь Украине в атаках на Россию. Вместе с тем Вашингтон не намерен скрывать сведения, которые могут помочь Украине обороняться, заявили чиновники.

Кроме того, доступ к спутниковому интернету Starlink, который украинские силы используют для коммуникации в зоне боевых действий, все еще предоставляется, добавили источники.

5 марта США полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, писала Financial Times (FT). Позднее эти сведения подтвердили директор ЦРУ Джон Рэтклифф и украинский источник Sky News. По данным FT, Вашингтон продолжил передавать сведения о России и об Украине союзникам. Великобритании запретили делиться разведданными с Киевом, сообщала Daily Mail. Украина в том числе получала информацию от Австралии и Новой Зеландии, уточняло издание. Этому решению США предшествовала остановка военной помощи Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали 80% разведданных от союзников, в основном от США, писала Politico. 5 марта, в день, когда США прекратили обмен некоторыми разведданными с Киевом, некоторые союзники продолжали их предоставлять, утверждало издание.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после словесной перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. Республиканец обвинил украинского лидера в неготовности к мирному урегулированию конфликта. Тот отвергал эти утверждения и настаивал на обеспечении гарантий безопасности Украине. На фоне скандала Зеленский досрочно покинул Вашингтон. Позднее он выразил сожаление насчет произошедшего и готовность работать «под сильным руководством» Трампа.

По словам бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, приостановка обмена разведывательными данными между США и Украиной является беспрецедентным решением и может грозить катастрофическими последствиями для ВСУ на поле боя. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров говорил, что Киев ищет альтернативные источники разведданных после решения Вашингтона ограничить их передачу Киеву.

Россия осуждает любую помощь Украине.