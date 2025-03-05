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Военная операция на Украине ,  
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Daily Mail узнала, что США запретили Британии давать разведданные Киеву

Daily Mail: США запретили Британии передавать разведданные Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной, пишет Daily Mail со ссылкой на эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма и директора по военным наукам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилла.

По данным издания, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и соответствующие подразделения британского оборонного ведомства получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных. США будут жестко контролировать распространение своих разведданных в Украине через агентства, базирующиеся в Киеве», — сказал Ингрэм.

Daily Mail отмечает, что запрет связан с недавней перепалкой американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме. Тогда возник спор о гарантиях безопасности для Украины. В итоге сорвалось подписание соглашения по добыче редкоземельных элементов в этой стране.

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Bloomberg и Fox News сообщили 4 марта, что республиканец полностью приостановил военную поддержку Украины. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский может вернуться в Белый дом, когда у него будет «серьезное предложение» о мире между его страной и Россией.

Зеленский после этого запросил у США официальной информации по военным поставкам.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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