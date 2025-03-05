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Военная операция на Украине ,  
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Конкурент Starlink из ЕС допустил, что заменит связь от Маска на Украине

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Военная операция на Украине
Маск опровергал намерение ограничить доступ Украины к Starlink, но и Киев, и Европа ищут альтернативы этой связи. Обсуждается развертывание терминалов от компании Eutelsat, владельца OneWeb
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Французская спутниковая компания Eutelsat, владелец OneWeb, конкурента спутниковой системы интернета Starlink Илона Маска, может оказать помощь Украине, если связь от Starlink будет отключена.

«Мы активно сотрудничаем с европейскими организациями и деловыми партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных задач и инфраструктуры», — сообщила компания (цитата по Reuters)

Представитель Еврокомиссии подтвердил Financial Times факт изучения возможных «альтернатив Starlink на Украине».

The Economist сообщил со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев разрабатывает резервный вариант доступа в интернет на случай сложностей со Starlink. Издание отмечает, что украинским военным пришлось справляться с проблемами после вторжения в Курскую область (в России связь Starlink легально недоступна), для этого использовали мобильные технологии и дроны-ретрансляторы.

Что такое система спутниковой связи Starlink
База знаний
Фото:Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

«У нас есть вариант, который можно внедрить за несколько дней, а более масштабное решение — за три месяца», — сказал источник журнала. Он отметил, что переход на другие технологии будет сложным и может лишить украинских военных одного из ключевых преимуществ на поле боя, в том числе из-за уязвимости других вариантов для доступа в интернет перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Журнал отмечает, что связь от Starlink на Украине оплачивает Польша, но контроль над ней все равно у США.

4 марта Fox News и Bloomberg сообщили, что Вашингтон приостановил передачу Киеву военной помощи. 22 февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что США рассматривали ограничение доступа Украины к Starlink. Но Илон Маск называл это сообщение ложным. Минобороны Украины заявляло, что у страны есть альтернатива Starlink.

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