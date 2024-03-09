Орбан призвал Трампа вернуться на пост президента США и «принести мир»
Экс-президент США Дональд Трамп — один из мировых лидеров, способных принести мир. Об этом заявил после встречи с ним премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Было приятно посетить сегодня президента Дональда Трампа. Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — написал Орбан в соцсети Х.
Орбан встретился с Трампом и небольшой группой его советников в Мар-а-Лаго — частной резиденции экс-президента США во Флориде, сообщает CNN. Трамп, согласно заявлению его штаба, встретился с Орбаном, «чтобы обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и Соединенные Штаты, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».
В Белом доме сообщили CNN, что Орбан в ходе своей поездки в США не запрашивал встречу с действующим президентом Джо Байденом. Администрация главы государства также не предлагала венгерскому премьеру побеседовать с Байденом.
Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Он намерен вновь баллотироваться на эту должность от Республиканской партии на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года.
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