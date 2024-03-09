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Выборы президента США ,  
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Болтон посоветовал Трампу «посеять хаос» в ООН вместо НАТО

Джон Болтон посоветовал Дональду Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО
Сюжет
Выборы президента США
Трамп должен не расшатывать единство НАТО, а сократить финансирование ООН и добиться избрания генсека из числа американцев, считает его бывший советник. Он предложил сделать это даже под угрозой лишения голоса в Генассамблее
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Sue Gerrits / Getty Images)

Ослабление НАТО будет угрожать безопасности США, вместо этого следует заняться «более враждебным» ООН, заявил бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для Wall Street Journal.

Болтон напомнил об идее трампистов создать «двухуровневое» НАТО, в котором гарантия коллективной обороны не распространялась бы на страны, не вкладывавшие 2% от ВВП в вооруженные силы. Это предложение он счел пагубным для альянса. В качестве примера он привел Исландию, которая не имеет армии и потому ничего на тратит на оборону. «Должны ли мы уступить Исландию России или Китаю, чтобы они могли «уговорить» Рейкьявик разрешить там военно-морские и авиабазы?» — задается он вопросом.

Кроме того, принцип «двухуровневости» сделал бы альянс несостоятельным в бою, продолжил экс-советник и представил ситуацию, в которой американский командующий связывается с российским военачальником и говорит: в Германии можно «делать все», пока войска США отступают из нее в другую страну НАТО, тратящую на оборону достаточно.

«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы снести десять верхних этажей здания Секретариата ООН, и это ничего бы не изменило. Все [с тех пор] стало только хуже», — написал Болтон.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

США в 2022 году потратили на структуру ООН больше, чем любая другая страна, — $18,1 млрд, причем американская сторона чаще добивалась увеличения бюджетов ООН, чем сокращения, отметил Болтон. Он предложил перейти от обязательных взносов в ООН к полностью добровольным, чтобы США и другие страны платили только за то, что хотят. «Даже если бы только США в одностороннем порядке перешли на добровольные взносы, это вызвало бы цунами, которое могло бы фундаментально изменить всю ООН», — указал экс-советник.

Он предложил Трампу, если тот займет пост президента, в одностороннем порядке перейти на добровольные взносы. Статья 19 Устава ООН предполагает, что, если государство в течение двух лет не платит взносы, оно лишается голоса в Генассамблее. Болтон счел эту потерю незначительной, поскольку резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер, а голос США в ней имеет не больший вес, чем у Вануату или Эритреи.

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Причем США не лишатся места в Совбезе, а Устав ООН не может быть изменен без их согласия. Трамп также должен добиться избрания следующим генсеком ООН гражданина США, считает Болтон.

По традиции, сложившейся со времен холодной войны, генерального секретаря ООН не избирают из представителей стран — постоянных членов Совета Безопасности (СССР и позднее России, США, Китая, Франции, Великобритании).

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Европейские чиновники обсуждают будущее НАТО без американского лидерства в случае победы Трампа на ноябрьских выборах, выяснила ранее New York Times. Пока в странах Европы нет понимания, какую политику выстраивать в случае его возвращения в Белый дом. Собеседники издания предположили, что наиболее близкие к России страны попытаются добиться расположения Трампа, нарастив закупки американского вооружения.

Российский президент Владимир Путин отрицает планы начинать войну с НАТО, заявляя, что у Москвы нет на это причин. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем», — подчеркнул он в декабре.
 

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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