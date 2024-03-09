Лондон назвал возможные последствия конфликта на Украине для Запада
Конфликт России и Украины может развиваться по двум сценариям, поражение Киева станет дестабилизирующим фактором для Европы с ростом недоверия между странами и будет означать бóльшую неопределенность в мире. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung.
«Если одному хулигану сойдет с рук необоснованная агрессия, другие хулиганы последуют за ним», — объяснил Кэмерон.
При другом варианте Украина может суметь «оттеснить Россию и достичь справедливого мира», предположил он. По его мнению, такое развитие событий показало бы: «агрессия того не стоит».
«Тогда мы увидим блестящее будущее с более сильным НАТО, объединенным трансатлантическим сообществом, ростом и процветанием», — подчеркнул министр.
Кэмерону в ходе интервью указали, что его слова о дальнобойном оружии — аргумент для Германии, чтобы все-таки передать Украине ракеты TAURUS. «Я не могу, хоть убей, комментировать это. Серьезно: здесь каждая страна должна принять суверенное решение», — пояснил он и подчеркнул, что считает использование Украиной британских ракет Storm Shadow (аналог TAURUS) успешным.
Министр заверил, что Лондон готов тесно сотрудничать с Берлином по любым вопросам, чтобы помочь Киеву и рассмотреть все варианты сотрудничества для достижения максимальной эффективности. «Но я не буду приводить никаких подробностей и рассказывать нашим оппонентам, что мы планируем делать», — резюмировал он.
Немецкие власти отказываются передать Украине дальнобойные ракеты вслед за Великобританией и Францией, которые отправили ВСУ собственные Storm Shadow.
«У TAURUS дальнобойность 500 км, и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», — объяснял отказ канцлер Олаф Шольц. Он пояснил, что для правильной эксплуатации на Украину следовало бы отправить в таком случае немецких военных, но в нынешних условиях это исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — отметил канцлер.
Российские власти неоднократно требовали прекратить снабжать ВСУ и называли дальнобойное оружие красной линией в конфликте. Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Дмитрий Песков называл ошибочным решением. «Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — говорил он и подчеркивал, что поставки не повлияют на ход боевых действий и «могут только утяжелить участь» Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что западное оружие не будет применяться только в пределах Украины в границах 1991 года.
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