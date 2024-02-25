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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал не использовать оружие Запада для ударов по России

Владимир Зеленский: Киев не будет применять оружие Запада для ударов по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский вновь подтвердил отказ от использования западного оружия для ударов по России. По его словам, оно будет применяться по территории Украины в границах 1991 года. Москва настаивает на признании Киевом «реалий на земле»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие по целям на территории России и других государств.

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — приводит его слова с пресс-конференции в Киеве 24 февраля издание «Страна.ua».

Зеленский ранее выступал с аналогичными заявлениями после начала военной операции на Украине. В марте 2023 года он отмечал, что Киев «не интересует российская земля». При этом глава государства подчеркивал, что речь идет о границах Украины 1991 года.

После начала военной операции отказ Киева от применения западного оружия по территории России стал одним из условием его поставок.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

15 февраля под обстрел попал Белгород и область. Минобороны России заявило, что украинские военные обстреляли регион из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Такие системы производит Чехия.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, указывая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также настаивают на признании Киевом «тех реалий, которые сложились за все это время».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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