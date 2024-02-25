Зеленский пообещал не использовать оружие Запада для ударов по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие по целям на территории России и других государств.
«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — приводит его слова с пресс-конференции в Киеве 24 февраля издание «Страна.ua».
Зеленский ранее выступал с аналогичными заявлениями после начала военной операции на Украине. В марте 2023 года он отмечал, что Киев «не интересует российская земля». При этом глава государства подчеркивал, что речь идет о границах Украины 1991 года.
После начала военной операции отказ Киева от применения западного оружия по территории России стал одним из условием его поставок.
15 февраля под обстрел попал Белгород и область. Минобороны России заявило, что украинские военные обстреляли регион из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Такие системы производит Чехия.
Россия осуждает любую помощь Запада Украине, указывая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также настаивают на признании Киевом «тех реалий, которые сложились за все это время».
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