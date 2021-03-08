Захарова назвала интервью Меган Маркл и принца «обрушением декораций»

Интервью британского принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри — это обрушение декораций. Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — отметила Захарова.

По ее словам, из интервью следует, что даже самые защищенные представители британской элиты «не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».

Кроме того, по мнению представителя МИДа, британский истеблишмент «находится в сговоре с прессой». Пресса в свою очередь формирует общественное мнение, которое может не совпадать с реальностью и даже противоречить ей. Также Захарова отметила, что расизм в Великобритании до сих пор не искоренен, а его жертвы «подвергаются травле».