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Захарова назвала интервью Меган Маркл и принца «обрушением декораций»

Интервью британского принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри — это обрушение декораций. Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — отметила Захарова.

По ее словам, из интервью следует, что даже самые защищенные представители британской элиты «не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Общество
Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

Кроме того, по мнению представителя МИДа, британский истеблишмент «находится в сговоре с прессой». Пресса в свою очередь формирует общественное мнение, которое может не совпадать с реальностью и даже противоречить ей. Также Захарова отметила, что расизм в Великобритании до сих пор не искоренен, а его жертвы «подвергаются травле».

«Это не скандал. Это обрушение декораций», — заключила она.

Ранее на канале CBS вышло двухчасовое интервью с принцем Гарри и Меган Маркл. Во время беседы Маркл заявила, что после свадьбы королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений, а до того как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей, супругу принца посещали мысли о самоубийстве.

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Также герцогиня Сассекская сообщила, что когда была беременна первым сыном, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка. Также пара рассказала об отношениях в королевской семье.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. В день свадьбы королева Елизавета II пожаловала им титулы герцога и герцогини Сассекских.

В 2020 году супруги объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. В результате они лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания.

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