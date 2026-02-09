 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, заявил в вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Альтернативы безопасности нет. Альтернативы миру нет. Альтернативы восстановлению нашего государства нет. <…> Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был», — сказал он.

По словам Зеленского, на этой неделе пройдут «важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности». Он добавил, что украинская позиция будет хорошо представлена как в Европе, так и в Америке.

Материал дополняется

