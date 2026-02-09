Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины
Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, заявил в вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский. Видео опубликовано в его телеграм-канале.
«Альтернативы безопасности нет. Альтернативы миру нет. Альтернативы восстановлению нашего государства нет. <…> Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был», — сказал он.
По словам Зеленского, на этой неделе пройдут «важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности». Он добавил, что украинская позиция будет хорошо представлена как в Европе, так и в Америке.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции