Военная операция на Украине⁠,
0

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Уитакер считает, что вряд ли США называли срок, о котором заявил Зеленский. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву завершить конфликт с Россией к лету 2026 года
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Mike Schmidt / imago-images.de / Global Look Press)

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер усомнился в том, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о предложенных США сроках завершения конфликта соответствует действительности.

«Этот срок до июня упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США», — передает слова Уитакера The Guardian.

Он подчеркнул, что США действительно хотят прекратить боевые действия. «Нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее», — отметил постпред. Однако, по словам Уитакера, сроки в таких условиях бывают «очень опасными».

«Думаю, мы просто завершим это [конфликт], как только оно [соглашение] будет готово. Но в конечном итоге обе стороны: и русские, и украинцы — должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет выработано», — подчеркнул он.

Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров
Политика
Сергей Лавров

Ранее, 7 февраля, Зеленский заявил, что США предлагают Киеву завершить конфликт с Россией к лету 2026 года. Reuters со ссылкой на источники писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже в марте. По данным агентства, переговорная группа США заявила, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.

Накануне Reuters сообщил, что официальные лица Украины и США обсуждали график, предусматривающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту 2026 года. Кроме этого график предусматривает проведение референдума на Украине вместе с выборами в мае, уточнили собеседники.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в октябре предположил, что российско-украинский конфликт может завершиться в течение года. В декабре помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что процесс урегулирования конфликта будет продолжительным.

Полина Харчевникова
Владимир Зеленский США Украина Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
