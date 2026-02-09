Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер усомнился в том, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о предложенных США сроках завершения конфликта соответствует действительности.
«Этот срок до июня упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США», — передает слова Уитакера The Guardian.
Он подчеркнул, что США действительно хотят прекратить боевые действия. «Нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее», — отметил постпред. Однако, по словам Уитакера, сроки в таких условиях бывают «очень опасными».
«Думаю, мы просто завершим это [конфликт], как только оно [соглашение] будет готово. Но в конечном итоге обе стороны: и русские, и украинцы — должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет выработано», — подчеркнул он.
Ранее, 7 февраля, Зеленский заявил, что США предлагают Киеву завершить конфликт с Россией к лету 2026 года. Reuters со ссылкой на источники писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже в марте. По данным агентства, переговорная группа США заявила, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.
Накануне Reuters сообщил, что официальные лица Украины и США обсуждали график, предусматривающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту 2026 года. Кроме этого график предусматривает проведение референдума на Украине вместе с выборами в мае, уточнили собеседники.
Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в октябре предположил, что российско-украинский конфликт может завершиться в течение года. В декабре помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что процесс урегулирования конфликта будет продолжительным.
