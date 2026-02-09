Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Уитакер считает, что вряд ли США называли срок, о котором заявил Зеленский. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву завершить конфликт с Россией к лету 2026 года

Мэттью Уитакер (Фото: Mike Schmidt / imago-images.de / Global Look Press)

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер усомнился в том, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о предложенных США сроках завершения конфликта соответствует действительности.

«Этот срок до июня упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США», — передает слова Уитакера The Guardian.

Он подчеркнул, что США действительно хотят прекратить боевые действия. «Нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее», — отметил постпред. Однако, по словам Уитакера, сроки в таких условиях бывают «очень опасными».

«Думаю, мы просто завершим это [конфликт], как только оно [соглашение] будет готово. Но в конечном итоге обе стороны: и русские, и украинцы — должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет выработано», — подчеркнул он.

Ранее, 7 февраля, Зеленский заявил, что США предлагают Киеву завершить конфликт с Россией к лету 2026 года. Reuters со ссылкой на источники писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения конфликта на Украине уже в марте. По данным агентства, переговорная группа США заявила, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.

Накануне Reuters сообщил, что официальные лица Украины и США обсуждали график, предусматривающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту 2026 года. Кроме этого график предусматривает проведение референдума на Украине вместе с выборами в мае, уточнили собеседники.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в октябре предположил, что российско-украинский конфликт может завершиться в течение года. В декабре помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что процесс урегулирования конфликта будет продолжительным.