Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Европа посылает непубличные сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ.

«Сигналы, которые они посылают по разным, не вполне публичным каналам: «Мы тоже как бы вот часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом». Но они и публично это говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», — сказал он.

Опытные руководители объявляют о своих контактах уже по итогам состоявшегося разговора, добавил Лавров, комментируя январское заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении разговора с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее.

Месяц спустя Макрон сообщил о подготовке разговора на техническом уровне. «Это несерьезно. Если ты хочешь позвонить — ну позвони», — заключил Лавров.

Ранее министр заявил, что европейские страны активно пытаются нарастить свое влияние в Черноморском регионе и Арктике, а также помешать взаимодействию России с центральноазиатскими государствами.