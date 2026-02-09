 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции

Такаити пообещала подготовить проект поправок об изменении Конституции и провести по этому поводу референдум. В Японии со времен Второй мировой действует пацифистский Основной закон, существенно ограничивающий использование армии
Санаэ Такаити
Санаэ Такаити (Фото: Franck Robichon / Reuters)

Власти Японии намерены внести поправки в «пацифистскую» Конституцию страны. Об этом заявила японский премьер Санаэ Такаити, чья правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) накануне одержала победу на парламентских выборах, передает Sankei Shimbun.

Партия должна энергично вести работу по реализации политических задач, заявленных в ее предвыборной программе, в том числе и в вопросе изменения Конституции, подчеркнула Такаити.

«Опираясь на уже имеющиеся наработки и проведенные за это время дискуссии, а также заручившись сотрудничеством всех парламентских фракций, я полна решимости упорно трудиться над тем, чтобы подготовить проект поправок и создать условия для скорейшего проведения референдума об изменении Конституции», — сказала премьер.

Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента
Политика
Санаэ Такаити

По итогам досрочных выборов, состоявшихся 8 февраля, партия Такаити смогла восстановить контроль над нижней палатой парламента. Она получила 316 мест из 465, обеспечив себе индивидуальное большинство. Это дает ЛДПЯ возможность единолично назначать председателей парламентских комитетов и ускорять прохождение законопроектов.

После капитуляции во Второй мировой войне в Японии была принята пацифистская Конституция, которая зафиксировала отказ страны от права вести войну. В Японии вместо регулярной армии были созданы Силы самообороны, но им запрещено вести наступательные действия и наносить превентивные удары. В рейтинге Global Firepower они занимают седьмое место по мощи.

Позиция Такаити направлена на юридическое признание Сил самообороны. Сейчас в ст. 9 Конституции Японии, которая регламентирует описанные выше вопросы, о них ничего не говорится.

Для того чтобы поправки были вынесены на референдум, их должны поддержать по две трети членов палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) и палаты советников (верхняя палата).

Попытки пересмотреть Конституцию с целью укрепления обороноспособности страны принимались и при предыдущих японских правительствах. Об этом еще в 2006 году говорил экс-премьер Синдзо Абэ. Впоследствии для Сил самообороны делались разные послабления.

Позже Токио решил удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2027 году примерно до 2% ВВП страны, или до ¥43 трлн ($320 млрд). Также Япония укрепила стратегическое военное сотрудничество с США, назвав Россию одной из главных угроз.

Санаэ Такаити возглавила ЛДПЯ в октябре прошлого года. Москва выражала недовольство курсом японских властей на ремилитаризацию страны и до ее прихода.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Санаэ Такаити Япония Конституция поправки в Конституцию
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
