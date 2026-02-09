Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента

Правящая партия Японии вместе с коалиционным партнером набрали более двух третей голосов в наиболее влиятельной палате парламента. Это позволит им ускорять продвижение инициатив

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) по итогам досрочных выборов в палату представителей получила 316 мест из 465, обеспечив себе индивидуальное большинство, следует из результатов голосования, опубликованных телеканалом NHK.

Таким образом, партия впервые за более чем год восстановила единоличный контроль над наиболее влиятельной палатой парламента и сможет единолично назначать председателей парламентских комитетов и ускорять прохождение законопроектов.

Коалиционный партнер ЛДПЯ, «Общество обновления Японии», получил 36 мест. Вместе обе партии преодолели порог в две трети голосов, необходимых для преодоления вето верхней палаты и инициирования поправок в Конституцию. Обе партии укрепили свои позиции: перед выборами и роспуском парламента ЛДПЯ располагала 196 мандатами, а «Общество обновления Японии» — 34.

8 февраля прошли уже вторые за полтора года досрочные парламентские выборы в Японии. Они были объявлены 19 января по инициативе премьер-министра страны Санаэ Такаити. Она заявляла, что голосование должно стать косвенными выборами главы правительства и обеспечить ей мандат на осуществление политических преобразований. Такаити называла своим приоритетом, в частности, пересмотр документов в сфере национальной безопасности, усиление оборонной политики и создание национального разведуправления.

Санаэ Такаити возглавила ЛДПЯ в октябре прошлого года после череды скандалов, связанных с присвоением партийными фракциями пожертвований и связями партии с тоталитарной сектой Церковь объединения.

Предшественник Такаити Сигэру Исиба на фоне этих скандалов также инициировал досрочные выборы в октябре 2024 года, однако ЛДПЯ и ее коалиционный партнер «Комэйто» потерпели поражение, впервые с 2012 года утратив большинство в нижней палате. В июле 2025-го правящая коалиция потеряла большинство и в верхней палате парламента — впервые с 1999 года.

В сентябре Исиба подал в отставку. Еще до утверждения Такаити премьером «Комэйто» объявила о выходе из правящей коалиции, а позже объединилась с принципиальным оппонентом ЛДПЯ - Конституционно-демократической партией (КДП) - в «Центристский реформаторский альянс». Такаити же заключила новое коалиционное соглашение с «Обществом обновления Японии». По итогам прошедших выборов «Альянс» получил всего 49 мест в нижней палате.