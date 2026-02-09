 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента

Правящая партия Японии вместе с коалиционным партнером набрали более двух третей голосов в наиболее влиятельной палате парламента. Это позволит им ускорять продвижение инициатив

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) по итогам досрочных выборов в палату представителей получила 316 мест из 465, обеспечив себе индивидуальное большинство, следует из результатов голосования, опубликованных телеканалом NHK.

Таким образом, партия впервые за более чем год восстановила единоличный контроль над наиболее влиятельной палатой парламента и сможет единолично назначать председателей парламентских комитетов и ускорять прохождение законопроектов.

Коалиционный партнер ЛДПЯ, «Общество обновления Японии», получил 36 мест. Вместе обе партии преодолели порог в две трети голосов, необходимых для преодоления вето верхней палаты и инициирования поправок в Конституцию. Обе партии укрепили свои позиции: перед выборами и роспуском парламента ЛДПЯ располагала 196 мандатами, а «Общество обновления Японии» — 34.

Зачем премьер Японии поставила на карту свою карьеру
Политика
Санаэ Такаити

8 февраля прошли уже вторые за полтора года досрочные парламентские выборы в Японии. Они были объявлены 19 января по инициативе премьер-министра страны Санаэ Такаити. Она заявляла, что голосование должно стать косвенными выборами главы правительства и обеспечить ей мандат на осуществление политических преобразований. Такаити называла своим приоритетом, в частности, пересмотр документов в сфере национальной безопасности, усиление оборонной политики и создание национального разведуправления.

Санаэ Такаити возглавила ЛДПЯ в октябре прошлого года после череды скандалов, связанных с присвоением партийными фракциями пожертвований и связями партии с тоталитарной сектой Церковь объединения.

Предшественник Такаити Сигэру Исиба на фоне этих скандалов также инициировал досрочные выборы в октябре 2024 года, однако ЛДПЯ и ее коалиционный партнер «Комэйто» потерпели поражение, впервые с 2012 года утратив большинство в нижней палате. В июле 2025-го правящая коалиция потеряла большинство и в верхней палате парламента — впервые с 1999 года.

В сентябре Исиба подал в отставку. Еще до утверждения Такаити премьером «Комэйто» объявила о выходе из правящей коалиции, а позже объединилась с принципиальным оппонентом ЛДПЯ - Конституционно-демократической партией (КДП) - в «Центристский реформаторский альянс». Такаити же заключила новое коалиционное соглашение с «Обществом обновления Японии». По итогам прошедших выборов «Альянс» получил всего 49 мест в нижней палате.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Япония досрочные выборы парламентские выборы Санаэ Такаити Либерально-демократическая партия Японии
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
Материалы по теме
Зачем премьер Японии поставила на карту свою карьеру
Политика
Правящая партия Японии одержала победу на парламентских выборах
Политика
Премьер Японии сочла «обидным» отсутствие мирного соглашения с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире Спорт, 00:51
Туроператоры назвали страну, куда стали активнее ездить россияне Бизнес, 00:32
РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы Экономика, 00:16
Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента Политика, 00:07
Ниже, чем кажется: по каким ставкам заемщики брали рыночную ипотеку Недвижимость, 00:00
Аналитики предсказали первую паузу в цикле снижения ключевой ставкиПодписка на РБК, 00:00
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 08 фев, 23:47
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях Общество, 08 фев, 23:47
Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США Политика, 08 фев, 23:23
Times узнала о планах Лондона продавать нефть с захваченных танкеров Политика, 08 фев, 23:07
В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис Бизнес, 08 фев, 22:42
AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине Политика, 08 фев, 22:19
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте Спорт, 08 фев, 22:07
РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования Бизнес, 08 фев, 22:05