Опубликован рейтинг сильнейших армий мира. Инфографика
Россия сохранила второе место в рейтинге стран по уровню военной мощи. Первенство среди 145 государств осталось за США, на третьем месте расположился Китай, следует из данных Global Firepower.
В пятерку лидеров вошли Индия и Южная Корея, в десятку — Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Украина оказалась на 20-м месте.
Рейтинг Global Firepower обновляется с 2016 года. Составители учитывают более 60 показателей, в том числе экономические, логистические и географические. Ядерные арсеналы в рейтинге не учитываются.
