Опубликован рейтинг сильнейших армий мира. Инфографика

США, Россия и КНР вошли в топ-3 сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Global Firepower обновил рейтинг военной мощи стран. Россия, как и год назад, заняла второе место. Какие страны вошли в первую двадцатку рейтинга — в инфографике РБК

Россия сохранила второе место в рейтинге стран по уровню военной мощи. Первенство среди 145 государств осталось за США, на третьем месте расположился Китай, следует из данных Global Firepower.

В пятерку лидеров вошли Индия и Южная Корея, в десятку — Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Украина оказалась на 20-м месте.

Рейтинг Global Firepower обновляется с 2016 года. Составители учитывают более 60 показателей, в том числе экономические, логистические и географические. Ядерные арсеналы в рейтинге не учитываются.