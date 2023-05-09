Москва выразила беспокойство курсом Кисиды на ремилитаризацию Японии

Российской посольство в Японии отметило попытки правительства Кисиды превратить японские силы самообороны в полноценную армию, способную проводить наступательные операции. Дипмиссия сообщила, что внимательно следит за ситуацией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время смотра войск Сухопутных сил самообороны страны (Фото: Kiyoshi Ota / EPA / ТАСС)

Курс нынешнего премьер-министра Японии Фумио Кисиды на ремилитаризацию страны вызывает беспокойство, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы дипломатической миссии России в Японии Геннадий Овечко.

«Мы видим, с какой скоростью и нажимом здесь без должного обсуждения и одобрения народом проталкиваются такие серьезные инициативы, как обновление доктринальных документов в области обороны и безопасности и беспрецедентное раздувание военного бюджета. Фиксируем попытки превращения японских сил самообороны в полноценную армию, способную проводить наступательные операции. Внимательно отслеживаем проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных игроков», — уточнил дипломат.

Он также сообщил о тенденции внутри правящей в Японии Либерально-демократической партии (LDP / 自由民主党) по обсуждению снятия ограничений на поставки летальных видов вооружений третьим странам. Кроме этого, по словам Овечко, несмотря на одностороннюю подачу информацию в японских СМИ, «в японском обществе немало здравомыслящих, благожелательно настроенных к России людей, они видят ошибочность взятого администрацией курса и стремятся ориентироваться на национальные интересы, руководствоваться выгодой для Японии без безоглядного следования диктату США».

Курс Токио на охлаждение отношений с Россией, демонтаж накопленного за последние годы позитивного опыта может привести к тому, что температура двусторонних отношений упадет на столько, что «термометр может лопнуть», заключили в посольстве.

После капитуляции во Второй мировой войне в Японии была принята пацифистская Конституция, согласно которой стране запрещено иметь вооруженные силы. В то же время в Японии существуют Силы самообороны (Japan Self-Defense Forces, JSDF), которые, несмотря на официальное название, во многих текстах называют армией. В рейтинге Global Firepower японские вооруженные силы занимают восьмое место по мощи. Тем не менее на JSDF распространяются многочисленные ограничения, в частности запрет на наступательные действия и превентивные удары.

Однако в декабре прошлого года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности, согласно которой страна может наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак, сообщало AP. Кроме того, Токио решил удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2027 году примерно до 2% ВВП страны, или ¥43 трлн ($320 млрд). В январе текущего года Япония и США договорились об усилении стратегического военного сотрудничества на Дальнем Востоке, указав в качестве главных угроз Россию и Китай.

В российском МИДе предупреждали, что отказ Японии от политики мирного развития является вызовом для безопасности России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и если Токио продолжит придерживаться этой линии, Москва будет вынуждена принять ответные меры, чтобы пресечь угрозу. Что касается Сил самообороны Японии, то они «становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции», еще в марте говорил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, «на новую милитаризацию» Японию подтолкнули США.