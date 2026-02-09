 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Кремль оценил слова Лаврова о неготовности США к идеям Анкориджа

Сюжет
Мирный план по Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Понимания по Украине, достигнутые Россией и США на саммите в Анкоридже, являются краеугольными, способны сдвинуть процесс урегулирования, «позволить выйти на прорыв», заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина [Стива] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа. Вдаваться в детали мы не хотим», — сказал Песков.

Он напомнил, что Кремль предпочитает «в интересах дела» вести обсуждения в закрытом режиме. По словам Пескова, работа в этом направлении ведется.

Так представитель президента прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ответил, что США не готовы к своим же инициативам, выдвинутым в Анкоридже и принятым Москвой.

«Помимо того что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим», — сказал глава МИД.

По словам министра, вскоре после «хорошей встречи» президентов России и США на Аляске Вашингтон ввел новые санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Американский Минфин тогда объяснил ограничения «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Индии и другим партнерам России пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе, которую «заставляют покупать втридорога, платя за американский сжиженный природный газ», сказал Лавров. «То есть на экономическом поприще американцы в общем-то объявили задачу экономического доминирования», — убежден он.

В Анкоридже Россия приняла предложение Соединенных Штатов, заявил он. «То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена», — считает глава внешнеполитического ведомства. На прошлой неделе Лавров выразил уверенность, что если бы Москва и Вашингтон объявили итоги саммита в Анкориджа, «все это уже достаточно быстро свелось бы к процессу оформления мирных договоренностей». Однако Европа, по его словам, «тут же бросилась» в Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским и стала «переделывать» американскую инициативу, уже одобренную Путиным. «И вот они до сих пор ее «переделывают». Когда к нам заглядывают американские коллеги, чувствуется, что они хотят еще каких-то уступок с нашей стороны», — отметил министр.

В январе Песков заявил, что Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание «формулы Анкориджа», и напомнил о позиция Москвы о том, что украинские войска должны покинуть территорию Донбасса. «Есть также другие нюансы», — сказал тогда он.

Персоны
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
