Лавров заявил, что «по-мужски» украинская проблема уже должна быть решена
Россия приняла предложение США по урегулированию конфликта на Украине, поэтому, если подходить по-мужски, эта проблема должна быть решена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV Brics.
«Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена», — сказал он.
Приняв предложения США, Россия «вроде бы выполнила задачу решить украинский вопрос». «Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», — продолжил министр.
Но пока, по его словам, все «выглядит наоборот», поскольку вводятся новые санкции и «война против танкеров устраивается».
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в ночь на 16 августа 2025 года в Анкоридже и длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине.
По итогам встречи Трамп заявил о прогрессе, но сообщил, что сторонам не удалось достичь сделки по Украине. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.
