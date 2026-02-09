 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров заявил, что «по-мужски» украинская проблема уже должна быть решена

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия приняла предложение США по урегулированию конфликта на Украине, поэтому, если подходить по-мужски, эта проблема должна быть решена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV Brics.

«Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена», — сказал он.

Лавров заявил, что Европа «настырно продирается» в Черноморский регион
Политика
Сергей Лавров

Приняв предложения США, Россия «вроде бы выполнила задачу решить украинский вопрос». «Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», — продолжил министр.

Но пока, по его словам, все «выглядит наоборот», поскольку вводятся новые санкции и «война против танкеров устраивается».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в ночь на 16 августа 2025 года в Анкоридже и длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине.

По итогам встречи Трамп заявил о прогрессе, но сообщил, что сторонам не удалось достичь сделки по Украине. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Анкоридж урегулирование конфликта Украина США
Материалы по теме
Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров
Политика
Лавров рассказал, какую Украину Россия готова видеть в качестве соседа
Политика
Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
В школе в Екатеринбурге на перемене умер девятиклассник Общество, 11:51
8 типов клиентов в продажах: как с ними работать, чтобы добиваться своего Образование, 11:50
«Самолет» исключил неуплату купонов по облигациям после запроса поддержки Бизнес, 11:44
В Москве на кадастровый учет поставили 260 новых многоэтажек за год Недвижимость, 11:44
Гендиректор «Альпины» рассказал, что читает молодежь
РАДИО
 Общество, 11:38
Фальков заявил о недостаточно эффективной системе высшего образования Общество, 11:35
В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали восемь человек Общество, 11:28
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Обвал сложности майнинга стал сильнейшим с его запрета 2021 года в Китае Крипто, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
РСТ заявил о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе Экономика, 11:23
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской. Фото Общество, 11:20
В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard Финансы, 11:18
На Крымском мосту остановили движение Политика, 11:13
Прокуратура потребовала завести дело против Семена Слепакова Общество, 11:13