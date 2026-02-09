JP: Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет

Израиль предупредил США, что готов нанести удар по Ирану в одиночку, если Тегеран перейдет красную линию по баллистическим ракетам, пишет JP. Иран отказывается обсуждать вопрос ракет на переговорах с США о ядерной сделке

Последствия ответного удара Ирана по Израилю во время 12-дневной войны в июне 2025 года (Фото: Amir Levy / Getty Images)

В ходе недавних встреч израильские высокопоставленные военные чиновники предупредили своих американских коллег, что иранская программа создания баллистических ракет представляет не меньшую угрозу существования Израиля, чем ядерная программа, и Тель-Авив готов действовать в одиночку в случае необходимости, сообщили источники The Jerusalem Post в службе безопасности.

По их словам, израильская сторона подчеркнула, что не позволит Ирану восстанавливать системы стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию Израиля, и оставляет за собой право выбора действий. Израильские военные поделились с американскими коллегами оперативными концепциями по снижению эффективности ракетной программы, включая удары по ключевым объектам производства, пишет JP.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную линию, которую мы установили для баллистических ракет», — рассказал собеседник издания, добавив, что Израиль еще не достиг этого порога, но постоянно следит за развитием событий внутри Ирана.

Один из израильских военных чиновников охарактеризовал текущий момент как «историческую возможность» нанести значительный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам, отметила JP.

11 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом в США, чтобы обсудить прошедшие переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной сделке. В сообщении офиса израильского премьера говорится, что Нетаньяху считает, «что любые переговоры должны включать ограничения баллистических ракет Ирана».

Axios называет визит Нетаньяху «срочным», отмечая, что изначально у него была запланирована встреча с Трампом 18 февраля. Чиновник Белого дома рассказал изданию, что перенести встречу на неделю раньше попросила израильская сторона.

Трамп в январе отправил на Ближний Восток «армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln «на всякий случай», призвав Иран пойти на ядерную сделку. В противном случае, пригрозил глава Белого дома, страну ждет атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. Также США укрепляют возможности в области ПВО на Ближнем Востоке для защиты своих войск и союзников в регионе в случае ответной атаки Ирана, писала The Wall Street Journal.

6 февраля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Омана. Хотя стороны оценили их положительно и договорились о новых консультациях, разногласия между ними остались. Тегеран заявил, что готов достичь надежного соглашения по обогащению урана без полного запрета, но переговоры по ракетной программе вести отказался, поскольку это «оборонительный вопрос». Трамп заявил, что условием приемлемой для США сделки будет «никакого ядерного оружия» у Ирана.