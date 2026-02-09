 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет

JP: Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Израиль предупредил США, что готов нанести удар по Ирану в одиночку, если Тегеран перейдет красную линию по баллистическим ракетам, пишет JP. Иран отказывается обсуждать вопрос ракет на переговорах с США о ядерной сделке
Последствия ответного удара Ирана по Израилю во время 12-дневной войны в июне 2025 года
Последствия ответного удара Ирана по Израилю во время 12-дневной войны в июне 2025 года (Фото: Amir Levy / Getty Images)

В ходе недавних встреч израильские высокопоставленные военные чиновники предупредили своих американских коллег, что иранская программа создания баллистических ракет представляет не меньшую угрозу существования Израиля, чем ядерная программа, и Тель-Авив готов действовать в одиночку в случае необходимости, сообщили источники The Jerusalem Post в службе безопасности.

По их словам, израильская сторона подчеркнула, что не позволит Ирану восстанавливать системы стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию Израиля, и оставляет за собой право выбора действий. Израильские военные поделились с американскими коллегами оперативными концепциями по снижению эффективности ракетной программы, включая удары по ключевым объектам производства, пишет JP.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную линию, которую мы установили для баллистических ракет», — рассказал собеседник издания, добавив, что Израиль еще не достиг этого порога, но постоянно следит за развитием событий внутри Ирана.

Один из израильских военных чиновников охарактеризовал текущий момент как «историческую возможность» нанести значительный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам, отметила JP.

Глава МИД Ирана рассказал, каким будет ответ на атаку США
Политика
Фото:Maj. Jason Sweeney / Keystone Press Agency / Global Look Press

11 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом в США, чтобы обсудить прошедшие переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной сделке. В сообщении офиса израильского премьера говорится, что Нетаньяху считает, «что любые переговоры должны включать ограничения баллистических ракет Ирана».

Axios называет визит Нетаньяху «срочным», отмечая, что изначально у него была запланирована встреча с Трампом 18 февраля. Чиновник Белого дома рассказал изданию, что перенести встречу на неделю раньше попросила израильская сторона.

Трамп в январе отправил на Ближний Восток «армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln «на всякий случай», призвав Иран пойти на ядерную сделку. В противном случае, пригрозил глава Белого дома, страну ждет атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. Также США укрепляют возможности в области ПВО на Ближнем Востоке для защиты своих войск и союзников в регионе в случае ответной атаки Ирана, писала The Wall Street Journal.

6 февраля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Омана. Хотя стороны оценили их положительно и договорились о новых консультациях, разногласия между ними остались. Тегеран заявил, что готов достичь надежного соглашения по обогащению урана без полного запрета, но переговоры по ракетной программе вести отказался, поскольку это «оборонительный вопрос». Трамп заявил, что условием приемлемой для США сделки будет «никакого ядерного оружия» у Ирана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль США Иран атака баллистические ракеты
Материалы по теме
МИД Ирана заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях
Политика
Глава МИД Ирана рассказал, каким будет ответ на атаку США
Политика
Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Роспотребнадзор назвал самый распространенный штамм COVID-19 в России Общество, 03:39
Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет Политика, 03:12
В Думе предложили размещать на спиртном «устрашающие картинки» Политика, 03:04
Юристы оценили идею Минфина ограничить вывоз золота за рубеж Экономика, 03:00
Космонавт Федяев накормил коллег борщом перед отправкой миссии к МКС Технологии и медиа, 02:18
В Праге женщина принесла в полицейский участок противотанковую ракету Общество, 02:09
FT сообщила о пустых пусковых установках Patriot в Киеве в январе Политика, 02:03
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В аэропорту Калуги ограничили полеты Политика, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире Спорт, 00:51
Туроператоры назвали страну, куда стали активнее ездить россияне Бизнес, 00:32
РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы Экономика, 00:16
Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента Политика, 00:07
Ниже, чем кажется: по каким ставкам заемщики брали рыночную ипотеку Недвижимость, 00:00