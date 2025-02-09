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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В США распустили созданную при Трампе группу по борьбе с влиянием России

Генпрокурор США Бонди распустила группу по борьбе с влиянием России и Китая
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Речь идет о роспуске целевой группы ФБР по противодействию иностранному влиянию. Она была создана в 2017 году, во время работы первой администрации Трампа, на фоне сообщений о вмешательстве России в выборы
Пэм Бонди
Пэм Бонди (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила подразделение по борьбе с влиянием России и Китая в составе ФБР, сообщает NBC News со ссылкой на директиву.

Речь идет о роспуске целевой группы ФБР по противодействию иностранному влиянию. Это решение Бонди объяснила необходимостью «высвободить ресурсы для решения более насущных задач и положить конец риску злоупотреблений полномочиями прокуроров».

Она также решила ограничить применение закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Обвинения в нарушении этого закона «должны ограничиваться действиями, схожими с более традиционным шпионажем со стороны иностранных правительственных лиц», следует из распоряжения.

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Отдельной директивой генпрокурор упразднила рабочую группу KleptoCapture, которая занималась поиском и арестом активов российских компаний и бизнесменов, попавших под американские санкции. Освободившиеся ресурсы перенаправят на борьбу с наркокартелями и транснациональной организованной преступностью.

«Это поразительно, — сказал бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци. — Теперь все открыто для иностранных разведывательных служб, стремящихся оказать влияние».

Рабочая группа по противодействию иностранному влиянию была создана в 2017 году, во время работы первой администрации Дональда Трампа, тогдашним директором ФБР Кристофером Рэем на фоне сообщений о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, на которых победил республиканец. Ее усилия были направлены против попыток «посеять раздор, подорвать демократию и распространять дезинформацию».

Расследование возможного вмешательства России в американские выборы и сговор команды Трампа с Россией вел спецпрокурор Роберт Мюллер, в 2019 году оно было завершено. Расследование «не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней в ее действиях по вмешательству в выборы», при этом доклад Мюллера подтверждает, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года, подчеркнул тогда занимавший в то время пост генерального прокурора Уильям Барр. Кремль не раз отвергал обвинения во вмешательстве в выборы.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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