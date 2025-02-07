Минюст США распустил группу по поиску активов российского бизнеса

Генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу Минюста по поиску активов российского бизнеса, передает Reuters со ссылкой на служебную записку.

Усилия группы под названием KleptoCapture будут прекращены, поскольку фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.

«Эта политика требует кардинального изменения мышления и подхода», — написала Бонди, добавив, что ресурсы, которые сейчас направляются на обеспечение соблюдения санкций и арест активов бизнесменов, будут перенаправлены на противодействие картелям.

Прокуроры, назначенные в оперативную группу, вернутся на свои предыдущие должности. Распоряжение будет действовать по меньшей мере в течение 90 дней и может быть продлено или сделаны постоянным, следует из записки.

Минюст США сформировал межведомственную целевую группу KleptoCapture весной 2022 года. В ее задачи входилообеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами».

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