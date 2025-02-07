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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп ввел санкции против МУС

Трамп ввел финансовые санкции против МУС
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Возвращение Трампа в Белый дом
Вашингтон обвинил МУС в незаконном преследовании своих служащих и необоснованной выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В указе подчеркивается, что у суда нет юрисдикции в отношении США и Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе против Израиля, передает Fox News.

МУС «совершил незаконные и необоснованные действия», направленные против США и Израиля, говорится в тексте указа.

«МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны [страны] Йоава Галанта», — сказано в документе.

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Политика
Дональд Трамп (в центре)

В нем также подчеркивается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.

«Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — говорится в тексте.

Документ вводит финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования МУС против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц.

США будут вводить существенные ограничительные меры в отношении тех, кто несет ответственность за «нарушения МУС». Меры могут включать в том числе блокировку собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.

Действия МУС посягают на суверенитет США и подрывают критически важную работу в области национальной безопасности и внешней политики американского правительства и союзников Вашингтона, в том числе Израиля, говорится в указе.

Трамп приурочил введение санкций к визиту Нетаньяху, в отношении которого МУС осенью выдал ордер на арест, писал NBC. Израильский премьер посетил США 4 февраля. В Тель-Авиве назвали решение об ордере частью кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом.

Нетаньяху и Галанта подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях, оба претензии отвергают.

Источник из числа должностных лиц МУС в беседе с The Guardian высказал мнение, что санкции будут использованы для закрытия суда, «для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки».

Санкции поставят под угрозу доступ МУС к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре, а также не позволят базирующимся в США компаниям вести бизнес с судом или проводить транзакции суда. Среди главных проблем — зависимость МУС от американской компании Microsoft, которая помогает модернизировать судебные IT-системы. Облачная платформа Microsoft Azure имеет настолько важное значение, что источники издания прогнозируют, что деятельность суда будет парализована.

«Мы по сути храним все наши доказательства в облаке», — пояснял изданию один из собеседников.

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Дональд Трамп Международный уголовный суд США санкции Биньямин Нетаньяху ордер на арест
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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