Глава ФБР рассказал о создании группы по борьбе с «вмешательством России»

На фоне сообщений о вмешательстве России в выборы в США ФБР создало группу по противодействию иностранном влиянию, рассказал глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе, сообщает The Hill.

Слушания прошли в комитете по внутренним делам палаты представителей. Законодатели обратились к нему с вопросом, какие меры принимает спецслужба для предотвращения влияния на политику в Соединенных Штатах.

«Излишне говорить, что я прилагаю все усилия, чтобы серьезно разобраться в попытках вмешательства в нашу избирательную систему со стороны России или любого другого государства или негосударственного актора, не являющегося гражданином США, потому что это поражает нас в самую уязвимую точку», — рассказал Рэй.

По словам главы ФБР, по его личному распоряжению внутри спецслужбы была создана особая структура, которая занимается борьбой с подобными угрозами. В нее включены представители контрразведки, сил кибербезопасности и следователей. Рэй подчеркнул, что ФБР взаимодействует с министерством внутренней безопасности по этому вопросу и намерено исключить возможность иностранного вмешательства на следующих выборах.

В США продолжается расследование предполагаемых попыток России оказать влияние на президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. В Вашингтоне полагают, что Россия использовала политическую пропаганду в интернете и пыталась сыграть на общественных противоречиях и расовых проблемах в США, чтобы добиться необходимого результата.