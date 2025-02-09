Трамп приказал предоставить ему данные о покушениях
Президент США Дональд Трамп приказал Секретной службе предоставить ему «всю информацию» о совершивших покушения на него киллерах, сообщает The New York Post.
«Я хочу знать о двух убийцах... Почему у одного парня было шесть мобильных телефонов, а у другого — [иностранные] приложения?», — задался он вопросом в интервью.
Трамп добавил: «Я имею право знать».
В ходе президентской гонки на Трампа совершили одно покушение, еще несколько попыток были предотвращены. Так, в июле 2024 года 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу по республиканцу во время его предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. Тогда один из участников мероприятия погиб, еще несколько получили ранения.
В сентябре другой мужчина — 58-летний Райан Уэсли Раут — смог пронести оружие в охраняемый периметр гольф-клуба Трампа во Флориде, когда там играл политик. Раут дежурил около 12 часов, пока не был замечен и не попытался скрыться.
Наконец, в октябре в Калифорнии предотвратили третью попытку покушения на политика. Тогда местные власти задержали человека на черном внедорожнике, вооруженного дробовиком и заряженным пистолетом. Задержанным оказался 49-летний житель Лас-Вегаса по имени Вэм Миллер.
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