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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что не уверен во влиянии санкций на переговоры с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, заставят ли новые санкции против России пойти ее президента Владимира Путина на сделку по Украине, сообщает The Hill.

«Я не знаю, но я думаю, что он должен заключить сделку», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

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Политика
Дональд Трамп

Трамп вступил в должность президента США 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Как отмечал Трамп, президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, «но для танго требуются двое». Детали мирной сделки он не озвучивал.

После инаугурации американский президент заявил, что Вашингтон намерен ввести высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран, если Москва не согласится на сделку по Украине.

В Кремле отметили, что не увидели ничего нового в угрозах Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Пескова подчеркнул, что Россия остается готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу» и ждет сигналов, «которых пока не поступало». Трамп в тот же день заявил о желании «немедленно» встретиться с Путиным.

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Дональд Трамп санкции США Россия Владимир Путин переговоры Украина
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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