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Политика ,  
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Yonhap сообщило об отправке в Россию тысяч северокорейских рабочих

Согласно данным ЕМИСС, в прошлом году в Россию въехали 13 221 гражданин Северной Кореи, в 2023 году — 1117, в 2022-м — 223
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В 2024 году тысячи северокорейских рабочих были отправлены на работу в Россию, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS).

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН в ответ на испытания оружия Северной Кореей, стране запрещено направлять своих граждан на работу за границу, а все северокорейские рабочие должны были вернуться к декабрю 2019 года.

Согласно данным Единой статистической системы (ЕМИСС) Росстата, в прошлом году в Россию въехали 13 221 гражданин Северной Кореи, в 2023 году — 1117, в 2022-м — 223. Деловую поездку в 2024-м совершили 3098 человек, туризм целью поездки указали 53, с частными целями приехали 287. Транзитным проездом были 234 человека. Еще 1648 человек указаны как обслуживающий персонал.

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Фото:Александр Река / ТАСС

В феврале 2018 года российский посол в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Россия начала высылать трудовых мигрантов из КНДР в связи с резолюцией Совбеза ООН об ужесточении санкций после запуска Пхеньяном ракеты. По словам посла, Россия ежегодно выдавала северокорейским гражданам от 12 тыс. до 15 тыс. рабочих виз. «В основном это строители, но они также работают на Дальнем Востоке на наших рыбных заводах, они работают в сельском хозяйстве», — говорил Мацегора.

Впервые рабочие из КНДР приехали в Советский Союз в 1946 году. Тогда они работали на Сахалине, теперь эти люди трудятся «практически по всей России», рассказывал дипломат.

В МВД и МИДе тогда пояснили, что трудовые мигранты из Северной Кореи отправятся на родину после того, как истекут их рабочие контракты.

Летом 2022 года вице-премьера Марат Хуснуллин в интервью РБК отмечал, что один плиточник из Северной Кореи может заменить двух российских рабочих той же специальности. Позднее он предложил отправить на стройки до 50 тыс. северокорейских рабочих на фоне дефицита рабочей силы.

Армия и народ КНДР «будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», заявил 9 февраля руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, напомнив о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Он был подписан в июне 2024 года, когда в Пхеньян приезжал Владимир Путин. В ноябре соглашение ратифицировали обе стороны.

Путин, отвечая в сентябре на вопрос об отправке в зону боев северокорейских добровольцев, назвал эти сведения полной чушью. Месяцем позже, говоря о спутниковых снимках, на которые ссылались западные страны, утверждавшие, что в Россию прибывают северокорейские военные, он заявил, что, если они есть, «значит, они чего-то отражают». Также он напомнил о ст. 4 договора с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Кремль не комментировал данные о переброске и перемещении северокорейских войск.

МИД КНДР позднее подтвердил оказание России военной помощи в конфликте, не уточнив деталей.

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Елена Чернышова
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