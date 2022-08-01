Хуснуллин назвал «очень интересным» трудовой рынок КНДР

Один плиточник из Северной Кореи может заменить двух российских рабочих той же специальности, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Рынок КНДР он назвал «очень интересным», но закрытым

Фото: Kim Kwang Hyon / AP

Рабочие-строители из Северной Кореи производительнее российских, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Он назвал трудовой рынок Северной Кореи «очень интересным».

Чиновник привел в пример корейских плиточников, которые работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт», — заверил Хуснуллин. По его словам, исторически Россия всегда ориентировались на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. «Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — уточнил вице-премьер.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил Министерству иностранных дел республики установить дипломатические отношения с КНДР, в том числе для привлечения строителей. КНДР наряду с Россией и Сирией признала независимость ДНР. Однако в 2017 году ООН приняла резолюцию, по которой все страны — члены ООН должны репатриировать работающих у них граждан Северной Кореи и не нанимать их на работу в дальнейшем. Санкции связаны с тем, что по законам КНДР северокорейцы обязаны отчислять до 70% зарплаты государству. В резолюции ООН отмечается, что эти доходы власти КНДР тратят на программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Хуснуллин в интервью РБК также рассказал, что российский рынок потерял часть мигрантов в пандемию коронавируса, когда вместо России рабочие из СНГ выбрали Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Европу. «Эти потери мигрантов мы полностью не восстановили», — признал он.

Вице-премьер отметил, что для привлечения трудовых мигрантов создан центр в Узбекистане. «Можем пытаться взять местных [россиян], будет дороже, но в конечном итоге за все платит потребитель. В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации. Это все будет дороже», — заключил чиновник.

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Когда в 2020 году из-за пандемии COVID-19 были введены ограничения на въезд в Россию, в строительстве и других отраслях экономики начался дефицит кадров, который продолжался весь 2021 год. В апреле в интервью РБК Хуснуллин говорил, что до объявления санкций в феврале 2022 года дефицит строителей составлял около 1 млн человек. В июне замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что строительные компании больше не фиксируют дефицита кадров. На это, по его словам, повлияло в том числе укрепление рубля, которое привело к «объективно достойным зарплатам у рабочих».