Хуснуллин предложил отправить на стройки рабочих из КНДР и заключенных
На стройки в России могут привлечь до 50 тыс. рабочих из Северной Кореи, однако решить проблему дефицита строителей они не смогут, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы действительно ведем учет и анализ всех трудовых кадров и видим, что пока нам не хватает ресурсов. И мы смотрим разные варианты привлечения кадров, в том числе и Северную Корею», — сказал он. «В этой ситуации, особенно для развития Дальнего Востока, Северная Корея — это хороший вариант. И мы сейчас политически отрабатываем эту тему. Если привлечем 20–50 тыс. [строителей], уже хорошо», — считает вице-премьер (цитаты по «РИА Новости»).
Привлекать к работе на стройках правительство также планирует осужденных по нетяжким экономическим статьям.
Хуснуллин пояснил, что правительство ведет работу над тем, чтобы такие заключенные были мотивированы просить о переводе на исправительные работы и не теряли право на условно-досрочное освобождение (УДО). Ранее, если осужденный был приговорен к определенному виду наказания, которое было впоследствии заменено более мягким — например, исправительными работами, — срок отбытия наказания, необходимый для применения УДО, начинали считать заново.
«Не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на строительные работы, у них не получалось получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе», — пояснил Хуснуллин (цитата по ТАСС). С принятием этой поправки заключенные будут охотнее идти на стройку, считает вице-премьер.
В конце июня был принят и подписан президентом России закон, который внес изменение в Уголовный кодекс касательно сроков условно-досрочного освобождения (УДО). При его назначении теперь суды обязаны учитывать весь период, в течение которого заключенный отбывал наказание.
В начале августа в интервью РБК Хуснуллин называл трудовой рынок Северной Кореи «очень интересным», хотя и очень закрытым. По его словам, северокорейские строители очень производительные и работают быстрее, чем российские строители. Он приводил в пример корейских плиточников, которые работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два, два с половиной плиточников российских», — заверил Хуснуллин.
По его словам, российский строительный рынок потерял мигрантов из стран СНГ во время пандемии и так и не смог восстановиться после этого. Вместо России рабочие из СНГ выбрали Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Европу, рассказывал вице-премьер.
На стройках в России уже работают 5 тыс. заключенных, говорил в середине августа заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Сергей Быстров. По его словам, их привлекают к строительству в рамках совместного с Федеральной системой исполнения наказаний (ФСИН) пилотного проекта. «Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников были привлечены, которые сейчас работают на многих стройках [России]», — рассказывал Быстров.
Вице-премьер Хуснуллин не исключал, что число таких заключенных может вырасти до 180 тыс. «Даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — говорил он в прошлом году.
Тогда же он объяснял, что привлечь к такой работе можно не всех заключенных. «Заключенный должен добровольно принять решение. Второе — мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи Уголовного кодекса», — пояснил вице-премьер.
В 2017 году ООН приняла резолюцию 2397, по которой все страны — члены ООН должны репатриировать работающих у них граждан Северной Кореи и не нанимать их на работу в дальнейшем. Санкции связаны с тем, что по законам КНДР северокорейцы обязаны отчислять до 70% зарплаты государству. В резолюции ООН отмечается, что эти доходы власти КНДР тратят на программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.