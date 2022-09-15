Хуснуллин предложил отправить на стройки рабочих из КНДР и заключенных

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:13
Путин заявил, что США и ЕС свое слово «хотят — дают, хотят — забирают» Политика, 13:07
Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию» Политика, 13:06
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 13:03
90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Pro, 13:02
Верховный суд лишил лицензии сайт «Новой газеты» Политика, 13:00
В Херсонской области заявили о стягивании ВСУ к селу на пути к Херсону Политика, 12:58
Хуснуллин предложил отправить на стройки рабочих из КНДР и заключенных Общество, 12:52
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Карпин назвал состав сборной на первый с 24 февраля международный матч Спорт, 12:51
В ОКР заявили о намерении Баха решить вопрос с отстранением россиян Спорт, 12:45
Призера Олимпиады в Токио дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов Спорт, 12:41
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:41
Баку сообщил о гибели 71 военного на границе с Арменией Политика, 12:39
Биржи возобновили вывод Ethereum после приостановки на время «Слияния» Крипто, 12:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Хуснуллин предложил отправить на стройки рабочих из КНДР и заключенных

Хуснуллин: привлечем к стройке 50 тыс. рабочих из КНДР и осужденных по нетяжким статьям
Строительный рынок России по-прежнему испытывает дефицит кадров, заявил вице-премьер. Чтобы его покрыть, на стройки планируют привлекать северокорейских рабочих и осужденных по нетяжким экономическим статьям
Фото: Dita Alangkara / AP
Фото: Dita Alangkara / AP

На стройки в России могут привлечь до 50 тыс. рабочих из Северной Кореи, однако решить проблему дефицита строителей они не смогут, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы действительно ведем учет и анализ всех трудовых кадров и видим, что пока нам не хватает ресурсов. И мы смотрим разные варианты привлечения кадров, в том числе и Северную Корею», — сказал он. «В этой ситуации, особенно для развития Дальнего Востока, Северная Корея — это хороший вариант. И мы сейчас политически отрабатываем эту тему. Если привлечем 20–50 тыс. [строителей], уже хорошо», — считает вице-премьер (цитаты по «РИА Новости»).

Привлекать к работе на стройках правительство также планирует осужденных по нетяжким экономическим статьям.

Хуснуллин пояснил, что правительство ведет работу над тем, чтобы такие заключенные были мотивированы просить о переводе на исправительные работы и не теряли право на условно-досрочное освобождение (УДО). Ранее, если осужденный был приговорен к определенному виду наказания, которое было впоследствии заменено более мягким — например, исправительными работами, — срок отбытия наказания, необходимый для применения УДО, начинали считать заново.

«Не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на строительные работы, у них не получалось получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе», — пояснил Хуснуллин (цитата по ТАСС). С принятием этой поправки заключенные будут охотнее идти на стройку, считает вице-премьер.

В конце июня был принят и подписан президентом России закон, который внес изменение в Уголовный кодекс касательно сроков условно-досрочного освобождения (УДО). При его назначении теперь суды обязаны учитывать весь период, в течение которого заключенный отбывал наказание.

Хуснуллин назвал «очень интересным» трудовой рынок КНДР
Бизнес
Фото:Kim Kwang Hyon / AP

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Какие навыки важны для российских работодателей, но бесполезны в Европе
Статьи

В начале августа в интервью РБК Хуснуллин называл трудовой рынок Северной Кореи «очень интересным», хотя и очень закрытым. По его словам, северокорейские строители очень производительные и работают быстрее, чем российские строители. Он приводил в пример корейских плиточников, которые работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два, два с половиной плиточников российских», — заверил Хуснуллин.

По его словам, российский строительный рынок потерял мигрантов из стран СНГ во время пандемии и так и не смог восстановиться после этого. Вместо России рабочие из СНГ выбрали Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Европу, рассказывал вице-премьер.

На стройках в России уже работают 5 тыс. заключенных, говорил в середине августа заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Сергей Быстров. По его словам, их привлекают к строительству в рамках совместного с Федеральной системой исполнения наказаний (ФСИН) пилотного проекта. «Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников были привлечены, которые сейчас работают на многих стройках [России]», — рассказывал Быстров.

Вице-премьер Хуснуллин не исключал, что число таких заключенных может вырасти до 180 тыс. «Даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — говорил он в прошлом году.

Пушилин сообщил о планах привлечь строителей из КНДР к восстановлению ДНР
Политика
Фото:Wong Maye-E / AP

Тогда же он объяснял, что привлечь к такой работе можно не всех заключенных. «Заключенный должен добровольно принять решение. Второе — мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи Уголовного кодекса», — пояснил вице-премьер.

В 2017 году ООН приняла резолюцию 2397, по которой все страны — члены ООН должны репатриировать работающих у них граждан Северной Кореи и не нанимать их на работу в дальнейшем. Санкции связаны с тем, что по законам КНДР северокорейцы обязаны отчислять до 70% зарплаты государству. В резолюции ООН отмечается, что эти доходы власти КНДР тратят на программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Марат Хуснуллин стройка Заключенные ФСИН КНДР
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье в 2022 году до 20%
Бизнес
Хуснуллин назвал «очень интересным» трудовой рынок КНДР
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter