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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на данные об отводе солдат КНДР

Песков ответил на данные об отводе солдат КНДР: много завиральных рассуждений
Сюжет
Военная операция на Украине
NYT и Sky утверждали, что войска КНДР ушли с передовой в Курской области. Кремль заявил о наличии многих «правильных и неправильных» рассуждений, но отказался давать комментарий
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Кремль не будет комментировать материалы о перемещениях северокорейских военнослужащих в Курской области, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Такой ответ Песков дал на вопрос, как он может прокомментировать материал The New York Times (NYT) об отводе военнослужащих КНДР из Курской области. «Никак. Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности. Поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам, не будем это комментировать», — сказал Песков.

По данным NYT, которая ссылается на американских и украинских должностных лиц, северокорейские подразделения были отозваны с поля боя и не появлялись на фронте примерно две недели. Украинские собеседники газеты описали их как яростных солдат, которых подвели дезорганизация и отсутствие сплоченности с российскими войсками. Чиновники из США предположили, что служащие КНДР отошли временно для дополнительной подготовки.

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Власти западных стран, Украины и Южной Кореи, опираясь на разведывательные данные и спутниковые снимки, с прошлой осени сообщают о переброске северокорейских служащих в Россию для участия в военной операции против украинских войск. По оценке Украины, количество прибывших солдат составляет около 12 тыс., их перебросили в Курскую область.

Москва и Пхеньян на официальном уровне не подтверждают эти сведения. «[Спутниковые] снимки — вещь серьезная», и если они есть, «значит, они чего-то отражают», рассказывал президент Владимир Путин и обращал внимание на четвертую статью Договора о стратегическом партнерстве с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. «Никак не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто и что предлагал», — ответил Кремль на предложение Киева об обмене северокорейских пленных.

МИД КНДР признал оказание России военной помощи, но не стал уточнять, в чем она заключалась. Миссия Пхеньяна при ООН называла информацию об отправке солдат для помощи России слухами.

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КНДР Северная Корея Курская область Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года


 

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