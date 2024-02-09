Путин рассказал о беседе с Зеленским со словами «Володя, что ты делаешь?»

Путин о разговоре с Зеленским: я ему сказал — Володя, что ты делаешь?

Путин рассказал, как спросил у Зеленского, почему он поддерживает «неонацистов», хотя его отец воевал с фашистами. По мнению президента России, это выгодно, поскольку «националистов» поддерживает Запад в противостоянии с Россией

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В одном из разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским российский лидер Владимир Путин спросил у него, почему он поддерживает «неонацистов», в то время, как его отец сражался с фашистами во время Второй мировой войны. Об этом президент России рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Его отец сражался против фашистов-нацистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил. Это отдельная тема, и я думаю, что для меня это некорректно сделать это», — заявил Путин.

Российский президент говорил об этом, отвечая на вопрос, есть ли у Зеленского свобода вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. По мнению Путина, эта свобода у него есть, «во всяком случае, раньше была».

«Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он победил на выборах с подавляющим большинством голосов. <...> Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Хотя

мы в России верим, что государственный переворот является основным источником власти для всего, что произошло после 2014 года. И в этом смысле даже сегодня правительство несовершенно», — отметил российский президент.

По его мнению, придя к власти, Зеленский понял, что с неонацистами и националистами не следует конфликтовать, поскольку они агрессивны и «очень активны», а кроме того, Запад поддерживает их, поскольку они противостоят России. «Это выгодно и безопасно. Таким образом, он занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну в Украине. Он обманул своих избирателей», — добавил Путин.

Он напомнил, что весной 2022 года Москва и Киев были близки к подписанию соглашений для урегулирования конфликта, однако этого не произошло. По словам Путина, в ходе переговорного раунда в Стамбуле сторонам удалось договориться по ряду вопросов, в том числе о том, что «на Украине не будет культивироваться неонацизм». Ответственность за срыв соглашений российский президент возложил на британского экс-премьера Бориса Джонсона.

Лидер президентской фракции в Верховной Раде «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, рассказывал, что на решение Киева отказаться от условий Москвы весной 2022-го повлиял в том числе совет Джонсона. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — заявил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в конце прошлого года, говоря об урегулировании конфликта на Украине, заявила, что Вашингтон и Лондон «руками Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ». Поэтому, с ее слов, западные страны теперь не могут открыто заявить о необходимости переговоров.

Джонсон назвал обвинения в срыве переговоров «полной чушью». Арахамия поддержал его позицию, пояснив, что в феврале или марте 2022 года были невозможны мирные соглашения. По его словам, главной задачей украинской делегации было добиться прекращения огня «хотя бы на 24 или 48 часов».

После включения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Зеленский подписал указ с запретом на переговоры с Москвой, пока Путин является президентом.

Москва не раз говорила о готовности к переговорам и указывала, что для этого западным странам нужно добиться отмены этого запрета.