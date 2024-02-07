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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о ядерном ударе и конце всему в случае войны с НАТО

Медведев: Россия применит баллистические и крылатые ракеты в случае войны с НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Зампред Совбеза России заявил, что военные потенциалы России и НАТО несопоставимы и в случае начала полномасштабного конфликта «война не будет вестись в окопах», но будет дан асимметричный ответ с применением ядерного оружия
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военный, финансовый и мобилизационный потенциалы НАТО во много раз превышает российский, поэтому в случае начала полномасштабного конфликта у России «просто не останется выбора», кроме применения ядерного оружия. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в последнее время многие западные политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявляли о необходимости быть готовыми к войне с Россией. «И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается», — отметил Медведев.

По его словам, таким образом на Западе пытаются отвлечь избирателей, «чтобы оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую Украину». «Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе», — добавил он.

Медведев отметил, что НАТО — это огромный военный блок, с населением стран альянса в количестве почти 1 млрд человек и совокупным военным бюджетом в $1,5 трлн. «Если, не дай Бог, такая война [между НАТО и Россией] случится, то она не пойдет по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — заявил зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что для защиты территориальной целостности России, в соответствии с «хорошо известными всем» доктринальными военными документами, будет дан асимметричный ответ. «Будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему. Поэтому западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией», — заключил политик.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:

  • Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;
  • противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;
  • противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;
  • на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Владимир Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Объявляя о военной операции на Украине, Владимир Путин в том числе называл ее целями закрепление за страной нейтрального статуса, который был под вопросом из-за продолжающегося расширения НАТО на восток.

Президент неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком. «Нет желания испортить с ними [со странами НАТО] отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — отмечал глава государства.

В середине января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия на Украину единственным путем к миру и призывал союзников увеличить военную помощь Киеву.

Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей военной операции, однако увеличивает риски эскалации конфликта.

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Дмитрий Медведев НАТО Россия ядерный потенциал ядерное оружие война Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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