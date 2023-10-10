Президента опросили в Белом доме дважды — в воскресенье и понедельник, опрос был добровольным. У Байдена нашли несколько партий документов, одни относятся к периоду, когда он был сенатором, другие — к периоду вице-президентства

Президент США Джо Байден дал показания по делу о хранении секретных документов, сообщил представитель Белого дома Ян Сэмс, передает AP.

По его словам, опрос велся в воскресенье и понедельник в Белом доме, он был добровольным.

Байден заявил, что был удивлен обнаружением секретных документов, и ожидал, что в конечном итоге это будет признано несущественным, передает Reuters.

Сэмс отметил, что президент и Белый дом сотрудничают со следствием.

Одну партию документов в январе нашли на складе в гараже, а также в одной из комнат дома Байдена в Делавэре. Потом сотрудники Минюста провели в доме американского лидера 12-часовой обыск и обнаружили еще шесть документов с пометками «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». Часть из них относится ко времени, когда тот был сенатором (представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год), другая — к периоду его вице-президентства. Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Закон требует, чтобы все документы президента и вице-президента были переданы в Национальный архив. Байден заявлял, что все найденные бумаги были переданы в архив. «Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — говорил президент. Расследованием занимается спецпрокурор Роберт Хур.