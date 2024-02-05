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Shell заявила о подрыве доверия к отрасли из-за решения Байдена по СПГ

Shell заявила о потере доверия к отрасли из-за решения Байдена по экспорту СПГ
Действия администрации США, хотя вряд ли скажутся на поставках в долгосрочной перспективе, «добавляют больше вопросов» к тому, насколько безопасен и стабилен американский рынок СПГ, считает глава Shell
Ваэль Саван
Ваэль Саван (Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters)

Решение президента США Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли повлияет на поставки в краткосрочной и долгосрочной перспективе, но в будущем может подорвать доверие к отрасли, заявил Financial Times главный исполнительный директор британской нефтегазовой компании Shell Ваэль Саван.

Shell несколько месяцев продолжает судебный спор с американским экспортером Venture Global LNG, напоминает газета. В сентябре они вместе с BP подали отдельные иски к компании в арбитражный суд Лондона из-за невыполнения контрактных поставок; экспортер отрицает обвинения.

По словам Савана, несоблюдение контрактов со стороны Venture Global, а также действия администрации США, «добавляют больше вопросов» к тому, насколько безопасен и стабилен американский рынок СПГ.

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Решение Байдена раскритиковала и главный финансовый директор ExxonMobil Кэти Микеллс, заявив, что оно может помешать усилиям стран по отказу от угля, «и это, очевидно, плохо». Финансовый директор корпорации Chevron Пьер Бребер со своей стороны заявил, что «мир нуждается в доступной, надежной и экологически чистой энергии». «Экспорт СПГ полезен для США: он создает рабочие места, помогает соблюдать торговый баланс. Он полезен и нашим союзникам, которые ищут источники энергии». И это полезно для окружающей среды, потому что во многих случаях СПГ [заменяет] уголь», — уверен он.

Белый дом 26 января объявил о приостановке одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны, объяснив, что пауза обусловлена ситуацией с изменением климата. При этом Shell и другие компании говорят о значительной роли СПГ для энергоперехода, отмечает FT: при сгорании СПГ выделяется вдвое меньше углекислого газа, чем от топлива на основе угля или нефти.

Приостановка экспорта СПГ вызвала недовольство републиканцев из комитета палаты представителей по энергетике и торговле: по словам законодателей, это «ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия по оказанию помощи Европе в снижении ее зависимости от российских энергоносителей». Европейские страны стали сильно зависеть от американского СПГ для замены трубопроводного газа из России после начала военных действий на Украине в 2022 году. Председатель комитета Кэти Макморрис Роджер (республиканка от штата Вашингтон» назвала решение «очередным подарком Путину».

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При этом отраслевые эксперты, опрошенные Foreign Policy, считают, что в краткосрочной перспективе приостановка США экспорта СПГ не повлияет на рынок и энергетическую безопасность Европы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Shell СПГ Джо Байден США экспорт сжиженный природный газ
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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