ФБР провела обыски в связанном с Байденом аналитическом центре

Обыски прошли в ноябре в бывшем кабинете Джо Байдена после того, как помощники президента США нашли там секретные документы и передали их в Национальный архив. Удалось ли сотрудникам ФБР обнаружить что-то еще, не уточняется

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Сотрудники ФБР в ноябре провели обыски в бывшем кабинете президента США Джо Байдена в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне, сообщают The Wall Street Journal и CBS. Это помещение он занимал с 2017 по 2019 год.

Следственные действия прошли вскоре после того, как помощники Байдена нашли там около десятка секретных документов периода его вице-президентства (с 2009 по 2017 год). Тогда содержание бумаг и уровень их классифиации не раскрывались, но CBS передавал, что они не содержали ядерных секретов. Адвокаты президента передали документы в Национальный архив, а тот уведомил Министерство юстиции.

Как отмечает WSJ, обыски в центре прошли по согласию адвоката Байдена; информации о том, нашли ли сотрудники ФБР дополнительные документы, нет. Белый дом, представители президента США Байдена, ни Минюст ранее не сообщали о следственных действиях.

Это одна из трех партий секретных документов, обнаруженных помощниками президента или следователями. Одну нашли на складе в гараже дома Байдена в Дэлавере, а также в одной из комнат. Затем сотрудники Минюста провели в доме главы государства 12-часовые обыски и обнаружили шесть документов с пометками «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». Одна часть относится к периоду, когда Байден был сенатором (представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год), другая — вице-президентом. Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Закон о президентских архивах требует, чтобы все президентские и вице-президентские документы были переданы в Национальный архив. 12 января генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования. Байден заявил, что все обнаруженные бумаги переданы в Нацархив и Минюст, и он «полностью сотрудничает и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему».

Секретные документы также нашли в имении экс-президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, обыски там проводило ФБР. В январе юристы обнаружили их дома у бывшего вице-президента США Майка Пенса.