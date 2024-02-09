Без интернета и с оппозицией в тюрьме: как прошли выборы в Пакистане

Без интернета и с оппозицией в тюрьме: как прошли выборы в ПакистанеПо неофициальным данным, лидируют сторонники осужденного экс-премьера Имрана Хана
Какие партии претендуют на победу
8 февраля в Пакистане прошли всеобщие выборы. По их итогам определятся обладатели 266 из 336 мандатов Национальной ассамблее Пакистана (70 мест зарезервированы для женщин и немусульман — их распределят пропорционально между прошедшими в парламент партиями) и мандатов в законодательных органах провинций Белуджистан, Пенджаб, Синд и Хайбер-Пахтунхва. Новому парламенту предстоит выбрать премьер-министра, который затем сформирует правительство. Если ни один из кандидатов не наберет простое большинство голосов, то партии, показавшей лучший результат, будет предложено сформировать коалиционное правительство.
Выборы проходили в чрезвычайной обстановке — накануне террористическим атакам подверглись офисы кандидатов в Белуджистане. В результате взрывов погибли 30 человек, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). В связи с этим более 650 тыс. представителей правоохранительных органов были брошены на охрану избирательных участков; в стране отключен мобильный интернет — как утверждают власти, для «поддержания правопорядка и противостояния возможным угрозам».
В выборах участвует 44 политические партии. Фаворитом считалась «Пакистанская мусульманская лига — Наваз» во главе с 74-летним Навазом Шарифом, уже трижды занимавшим пост премьер-министра страны (1990-1993, 1997-1999, 2013-2017). В январе 2024 года Верховный суд Пакистана отменил пожизненный запрет на участие в выборах осужденным политикам, тем самым открыв Шарифу, отстраненному от власти в 2017 году по обвинению в коррупции, дорогу к четвертому сроку. В избирательных списках лиги также его младший брат Шахбаз, возглавлявший правительство с апреля 2022 года по август 2023 года.
Главный соперником лиги называли Пакистанскую народную партию, которую возглавляет Билавал Бхутто Зардари, 35-летний представитель еще одной пакистанской политической династии, принадлежащие к которой политики неоднократно возглавляли правительство. The Associated Press прогнозировала, что у Бхутто были все шансы войти в коалиционное правительство Шарифа.
В выборах также участвовали политики из ныне оппозиционной партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость», ДЗС), правда баллотировались они в качестве независимых кандидатов.
В середине января 2024 года Верховный суд Пакистана запретил ДЗС использовать на выборах ее официальный символ — крикетную биту, которая ассоциировалась с Имраном Ханом, в прошлом профессиональному игроку в крикет и капитану пакистанской сборной, ставшему национальным героем после победы на Кубке мира в 1992 году. Издание Le Monde отмечала, что половина взрослого населения Пакистана безграмотна (право голоса имеют 128 млн человек), и узнаваемый символ партии должен был стать ключевой частью предвыборной кампании. Решение Верховного суда фактически лишило оппозицию возможности зарегистрировать своих кандидатов.
Из-за давления на оппозицию газета The New York Times называла итог голосования «предопределенным». Однако вопреки всем ожиданиям именно независимые кандидаты, аффилированные с ДЗС и лояльные осужденному экс-премьеру, лидируют на ряде участков, сообщает Al Jazeera со ссылкой на неофициальные данные. Телеканал также указывает на нехарактерную задержку официальных результатов: на предыдущих выборах первые цифры от местного избиркома появлялись уже к полуночи по местному времени (22:00 мск).
Тем не менее, в руководстве ДЗС уже заявили о своей победе и наличии двух третей мандатов в парламенте, необходимых для формирования правительства. При этом оппозиция призвала отправиться к избирательным участкам, чтобы защитить свои голоса и «добиться результатов до того, как они (власти. — РБК) их подтасуют».
Как оппозиции удалось вырваться вперед
CNN в числе других еще до начала голосования окрестили нынешние выборы одними из самых спорных в 76-летней истории страны из-за того, что Имран Хан — один из самых популярных политиков страны — не принимает в них участие. В апреле 2022 года политику был вынес вотум недоверия, а с августа 2023 года политик находится за тюрьме по обвинениям в коррупции, мошенничестве и разглашении государственной тайны.
При этом согласно опросу общественного мнения, проведенному Gallup за месяц до выборов, рейтинг одобрения Хана превышал показатель Шарифа — 60% против 52%. За последние полгода по всему Пакистану прошли десятки акций солидарности с бывшим премьером.
Одна из демонстраций, состоявшаяся за 10 дней до выборов, переросла в столкновения с полицией. За решеткой оказалась и большая часть руководства ДЗС; обыски прошли в домах и офисах членов партии, что существенно помешало ее предвыборной кампании.
Вместе с решением Верховного суда у оппозиции, как полагало большинство наблюдателей, не осталось шансов на победу. «Отстранение крупной политической партии от участия в выборах по техническим причинам дестабилизирует демократию», — заявил независимый Совет по правам человека Пакистана.
Впрочем, запреты и уголовное преследование руководства ДЗС как раз напротив подогрели электорат, что и могло привести к результатам, отличным от ожиданий властей, заявила РБК старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Наталья Замараева.
После выборов независимые кандидаты могут примкнуть к одной из партий, включая ДЗС. Если же по каким-то причинам они не смогут или не захотят это делать, в Пакистане возникнет беспрецедентная ситуация — впервые парламентское большинство будет принадлежать беспартийным кандидатам, отметила заместитель директора по Южной Азии американского Центра Стимсона Сахар Хан. «Прямо сейчас лидирует ДЗС. Даже в статусе независимых кандидатов, мне кажется, что они могут вернуться к власти, что для многих стало сюрпризом — никто не ожидал, что ДЗС станет лидером», — заявила специалист.
Так или иначе, в первую очередь новому правительству предстоит заняться экономикой, которая находится в глубочайшем кризисе, и социальными реформами. «Официальная инфляция составляет 28,34%. Пакистан также находится в постоянной зависимости от Международного валютного фонда, кредиторов монархий Персидского залива и банков Китайской Народной Республики», — отметила Наталья Замараева. По ее словам, из года в год страна находится на грани дефолта, 50% государственных доходов идут на обслуживание внешнего долга.
За что Имран Хан приговорен к 34 годам заключения
Уголовное преследование бывших лидеров — не редкость для Пакистана. В свое время к лишению свободы были приговорены премьеры Хусейн Шахид Сухраварди (возглавлял кабинет в 1956-1957 гг.), Зульфикар Али Бхутто (1973 — 1977), Беназир Бхутто (1988—1990, 1993—1996) и Наваз Шариф. Однако интенсивность процессов в отношении Имрана Хана беспрецедентна, отмечает The Associated Press.
Первые обвинения были выдвинуты против него спустя четыре месяца после отстранения от власти. Тогда экс-премьера подозревали в нарушении законов о борьбе с терроризмом (из-за критики в адрес полиции и судьи, принявшей решение об аресте одного из руководителей ДЗС Шахбаза Гилла по обвинению в подстрекательстве к мятежу), однако Высокий суд Исламабада снял с Хана это обвинение.
В октябре 2022 года пакистанский ЦИК запретил ему баллотироваться на государственные должности в течение следующих пяти лет. ДЗС организовала масштабные акции протеста, во одной из которых, в провинции Пенджаб, Хана ранили в ногу. В середине марте 2023 года полиция попыталась задержать его по обвинению в коррупции, но сторонники ДЗС не позволили сделать это. После нескольких дней стычек между силовиками и протестующими суд отменил ордер на арест.
Однако уже в начале мая лидера ДЗС взяли под стражу прямо в здании Высокого суда Исламабада, где рассматривалось дело об отмывании средств с помощью образовательного фонда Al Qadir Trust, который Хан возглавлял вместе со своей супругой Бушрой Биби. В стране опять вспыхнули массовые протесты, в ходе которых более тысячи человек были задержаны, и суд постановил выпустить экс-премьера под залог. В августе ему был вынесен приговор — три года тюрьмы.
Уже в этом году Хан был приговорен к 10-летнему тюремному сроку за разглашение гостайны. Правящая коалиция обвинила его в краже зашифрованных документов после того, как Хан обнародовал секретную телеграмму от посла Пакистана в США Асадом Маджидом Ханом, которая, по мнению экс-премьера, доказывает причастность Вашингтона к его отстранению от власти. В депеше, опубликованной изданием The Intercept в августе 2023 года, приводились детали встречи между пакистанским послом и помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. Американский дипломат выразил недовольство визитом Хана в Россию в момент начала боевых действий на Украине. «Думаю, если премьер-министру будет вынесен вотум недоверия, в Вашингтоне все простят, потому что визит в Россию будет рассматриваться как решение самого премьер-министра», — якобы заявил Лу.
Затем Хана приговорили к 14-летнему тюремному сроку за незаконную продажу подарков стоимостью $501 тыс., полученных им в годы премьерства, — духов, часов и бриллиантовых украшений. Такой же срок получила его жена. Наконец, 3 февраля, Хан и его супруга были приговорены к 7-летнему сроку каждый за нарушении закона при заключении брака — после развода с первым мужем Биби не соблюла положенный по исламу трехмесячный период ожидания (идда) перед тем, как выйти замуж за Хана. Пару также оштрафовали на 1 млн рупий ($3,6 тыс). При этом против 71-летнего лидера ДЗС, приговоренного уже к 34 годам лишения свободы, возбуждено еще более 150 судебных дел.
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