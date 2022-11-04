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Экс-премьер Пакистана рассказал о своих ранениях после покушения

Экс-премьер Пакистана Имран Хан рассказал, какие ранения получил в результате стрельбы

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в видеообращении из больницы заявил, что при покушении на него нападавший выстрелил четыре раза, причем пули поразили обе ноги, передает Sky News.

По словам его лечащего врача, в каждое бедро попало по две пули, а также была сломана левая больше берцовая кость. Хан сломал правую ногу, а рядом с главной артерией было несколько осколков пули. Медик отметил, что при попадании туда кровотечение было бы очень обильным. «Мы извлекли эти четыре пули, но они не задели никаких крупных органов», — добавил врач.

По словам Хана, покушение на него спланировали три человек, а пытались убить двое стрелков — они убили одного человека и ранили еще 11. Политик не назвал имен нападавших и не представил доказательств своей версии. В то же время Sky News Arabia, приводя слова Хана, пишет о четырех планировавших покушение. Политик намерен продолжить марш, когда выздоровеет. "Как только я выздоровею, я снова выйду на улицы", - заявил он.

Sky News отмечает, что в интервью за два часа до покушения Хан выразил надежду, что во время его марша по стране не будет насилия. 

Нападение произошло во время акции протеста в городе Вазирабаде (провинция Пенджаб). Участники демонстрации во главе с Ханом требовали досрочных выборов.

Reuters писал, что стреляли из автоматического оружия. По данным The Daily Times, помимо Хана пострадали еще семь человек, включая членов «Движения за справедливость». Geo TV сообщало о гибели одного из членов партии.

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Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года до минувшего апреля, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. Оппозиционеры обвинили главу правительства в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Теги
Пакистан стрельба покушение
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Кадры стрельбы в экс-премьера Пакистана Имрана Хана
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