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Лондон исключил поставки самолетов Киеву в ущерб собственной безопасности

Представитель Сунака: Лондон не отправит Киеву самолеты в ущерб собственной безопасности
Лондон рассматривает возможность передачи Киеву истребителей, но не в ближайшем будущем. У Великобритании достаточно самолетов, но их не будут отдавать, если это создаст угрозу безопасности страны
Истребитель&nbsp;Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

Великобритания не будет отправлять истребители Украине, если это поставит под угрозу безопасность королевства, заявил представитель британского премьер-министра Риши Сунака, передает The Telegraph.

«Конечно, мы никогда не будем делать ничего, что может поставить под угрозу безопасность Великобритании», — сказал он, отвечая на вопрос, хватит ли самолетов Соединенному Королевству. Представитель премьера пояснил, что Лондон располагает достаточным количеством истребителей Typhoon и F-35.

Он также добавил, что Великобритания вместе с партнерами будет решать, как можно обеспечить Украину вооружениями и техникой по стандартам НАТО.

Накануне, 8 февраля, Сунак, который в этот же день встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в британской столице, поручил Минобороны изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Представитель Сунака отмечал, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и речь не идет о поставках в ближайшее время.

Министр обороны Бен Уоллес также исключил немедленные поставки Украине самолетов. По его словам, процесс может занять месяцы. По мнению Уоллеса, Киеву прежде всего нужно укрепить сухопутные силы.

Кремль заявил, что намерения Британии и других стран по передаче Киеву самолетов показывают рост «вовлеченности» этих государств в конфликт. Однако подобные действия «не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции».

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